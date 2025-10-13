Мостовой: «Конечно, я бы тренировал не хуже, чем Станкович»

Александр Мостовой сравнил себя с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

«Между мной и Деяном Станковичем разницы не вижу. Деян много лет тренирует, а я – нет. В этом мы только отличаемся! Но, конечно, я бы тренировал не хуже, чем он.

Когда кого-то убирают из команды, у меня спрашивают: «Александр, возглавите их?» Я отвечаю: «Зачем? Чтобы меня через два месяца также убрали и грязь на меня вылили?»

У Станковича в «Спартаке» все нормально – сейчас три-четыре игры выиграют, там календарь несложный. Все стабильно у них будет, в тройке обязаны быть.

В футболе все придумали много лет назад, не надо изобретать велосипед», – сказал Мостовой.