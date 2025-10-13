Введите ваш ник на сайте
Мостовой: «Конечно, я бы тренировал не хуже, чем Станкович»

Сегодня, 14:38
2

Александр Мостовой сравнил себя с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

«Между мной и Деяном Станковичем разницы не вижу. Деян много лет тренирует, а я – нет. В этом мы только отличаемся! Но, конечно, я бы тренировал не хуже, чем он.

Когда кого-то убирают из команды, у меня спрашивают: «Александр, возглавите их?» Я отвечаю: «Зачем? Чтобы меня через два месяца также убрали и грязь на меня вылили?»

У Станковича в «Спартаке» все нормально – сейчас три-четыре игры выиграют, там календарь несложный. Все стабильно у них будет, в тройке обязаны быть.

В футболе все придумали много лет назад, не надо изобретать велосипед», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Мостовой отреагировал на возможный уход Станковича в сборную Сербии 5
Мостовой прокомментировал возможное возвращение Ваноли в «Спартак» 8
Мостовой – о скором отъезде Батракова в Европу: «Играл бы Алексей в ЛЧ – стоил бы миллионов 50» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (3)
1760357910
Саня , базара нет -ты аааще топчег .
Ответить
ilich55
1760358074
Саня, о чём разговор!? Однозначно лучше!!!
Ответить
...уефан
1760358148
...и закрыв глаза, подумал о царских отступных...
Ответить
Все новости
