Мостовой отреагировал на возможный уход Станковича в сборную Сербии

Александр Мостовой высказался об интересе сборной Сербии к главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

Драган Стойкович ранее покинул пост главного тренера Сербии после поражения от Албании.

Сообщалось, что на его место могут пригласить Станковича.

– Стойкович молодец, в отличие от многих, он не держится за место до последнего. Но при чем здесь Станкович? У него контракт со «Спартаком».

– В «Спартаке» ситуация шаткая, а в Сербии Деян на хорошем счету. Если сербы его позовут, возможно, он попросит «Спартак» отпустить его?

– Если Сербия его позовет, Станкович, конечно, согласится. И правильно сделает.