Сафонов высказался о расистском скандале вокруг Сперцяна

Бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на ситуацию между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве, назвав «черным говном».

Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

В ситуации разберется КДК.

– Мог ли Сперцян сказать что‑то расистское?

– Он не мог этого сказать. Честно, не прям осведомлен. Но все, что я видел, не соответствует действительности. Если я скажу вещь про другого человека, что он назвал меня плохо, это будет скандал? Человек может сказать что угодно, наговаривать что угодно.

Но это не должно быть скандалом. Как вы можете это понять? Если нет доказательств, зачем об этом говорить.