Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция РФС на расистский скандал вокруг Сперцяна

Сегодня, 20:10

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на ситуацию между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

  • После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве, назвав «черным говном».
  • Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.
  • В ситуации разберется КДК.

– Вы разобрались в ситуации? На какой стадии эта история?

– КДК возбудил производство, запросил материалы у клубов, чтобы установить, был ли такой факт, и будет дальше рассматривать дело.

– А ваше личное отношение к этому?

– Надо посмотреть материалы: что было, что нет.

– Вы верите, что Сперцян такое мог сказать?

– Не могу во что‑то верить или во что‑то не верить. Есть какое‑то событие. Кто‑то говорит, что есть, кто‑то, что нет. Надо установить, было оно или нет.

– А как будет устанавливаться? Это будет чтение по губам с камер?

– По‑разному. Для начала самое простое – это показания самих игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Для необходимости каких‑то экспертов можно привлечь.

– У футболистов противоречивые мнения, кто что сказал.

– Такая ситуация. А что это такое «эксперт чтения по губам»?

– Сперцян сказал, что готов пройти полиграф. Вы к такому методу готовы?

– Это же дополнительное [средство], это не доказательство. На основании данных полиграфа, какие бы они ни были, к ответственности не привлекают.

Еще по теме:
Смолов поддержал Сперцяна, обвиненного в расизме 2
Рабинер отреагировал на расистский скандал вокруг Сперцяна 1
Стала известна судьба зубов Сперцяна после стычки с Ндонгом 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Ахмат Краснодар Сперцян Эдуард Ндонг Усман
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция РФС на расистский скандал вокруг Сперцяна
20:10
Карпин высказался о возможном допуске России на ЧМ-2026
19:45
Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры
19:14
1
Обращение нового главы «Спартака» к фанатам
18:53
12
1-й комментарий нового главы «Спартака»
18:10
8
Рабинер отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
17:23
2
Генич описал Бубнова одним словом
17:14
3
Лучший бомбардир в истории «Спартака» стал Героем Труда
17:03
6
Товарищеский матч. Бразилия разгромила Южную Корею, Дуглас Сантос вышел в стартовом составе
15:55
3
ФотоКисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»
15:29
12
Все новости
Все новости
Кисляк определил лучшего российского игрока
20:30
Мостовой предложил помощь новому главе «Спартака»
20:23
ФотоГенич похвастался дорогостоящей покупкой
19:08
4
Деспотович нашел новый клуб в Азии
18:44
1
В Казахстане обиделись на «Зенит» из-за Алипа
18:34
4
Ташуев рассказал, чем занимается во время паузы в карьере
17:59
1
Сычев – о Глушакове: «Хочется достойно его проводить»
17:29
1
Рабинер отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
17:23
2
Генич описал Бубнова одним словом
17:14
3
Лучший бомбардир в истории «Спартака» стал Героем Труда
17:03
6
РФС увеличил срок отстранения Писарского из-за ставок на матчи
16:29
1
Агент объяснил, почему «Зенит» может продать Жерсона зимой
15:49
Российский тренер оценил потенциал Глушенкова для игры в «Барселоне»
15:43
4
Тарханов назвал проблему в игре «Спартака»
15:35
3
ФотоКисляк объяснил свое детское фото в футболке «Спартака»
15:29
12
ФотоЦСКА продлил контракт с основным защитником
14:52
12
Экс-директор «Спартака» сказал, что поможет Соболеву все время играть за «Зенит»
13:37
1
Назван размер зарплаты нового тренера «Оренбурга»
13:23
2
Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг
13:15
3
Галактионов объяснил хорошую игру «Локомотива» в этом сезоне
13:00
Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч»
12:41
9
В ЦСКА высказались о задаче быть выше «Спартака» в таблице РПЛ
12:19
12
Глебов раскрыл секрет, кто является любимчиком Карпина
12:01
2
Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
11:50
3
ВидеоНазван автор лучшего гола РПЛ в сентябре
11:44
9
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»
11:33
3
Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт
11:25
18
Глебов – о питании до работы с Карпиным: «Пельмешки, пирожочки, сосисочки в тесте»
11:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 