Радимов отреагировал на выбор Сафонова капитаном сборной России

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о решении тренерского штаба национальной команды относительно капитана.

– Предполагается, что Сафонов выведет сборную России с капитанской повязкой на матч с командой Ирана. Не удивил ли выбор Валерия Карпина?

– Наоборот, очень хорошая история, чтобы поддержать. Все знают его футбольные качества, и даже в прошлом году он в конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой помог «ПСЖ» выиграть много трофеев. И в этом плане это очень хороший жест со стороны тренерского штаба. Абсолютно правильное назначение, которое поможет и самому Сафонову, и «ПСЖ» увидит, что это капитан сборной.