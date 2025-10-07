Рабинер отреагировал на расистский скандал вокруг Сперцяна

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на ситуацию между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве, назвав «черным говном».

Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

В ситуации разберется КДК.

«Склонен доверять Сперцяну, никогда прежде не замеченному в расистских и ксенофобских проявлениях, да и вообще обладающему достойной репутацией. Его искренность в этом выступлении у меня сомнений не вызывает, тем более что он явно не читает по заготовленному тексту, а говорит от себя.

Однако, как говорится, доверяй, но проверяй. Надо действительно, как говорит сам Эдуард, использовать специалистов по чтению по губам и другие способы докопаться до истины. Одно ничем не подкрепленное обвинение никому не известного сенегальца, который в РПЛ без году неделя, – вещь явно недостаточная, чтобы обвинять Сперцяна в расизме. Но и заведомо отрицать факт случившегося только потому, что мы знаем Сперцяна с хорошей стороны и не знаем африканского легионера «Ахмата», тоже нельзя. Надо разбираться. Пока можно сказать лишь то, что публичное высказывание капитана «Краснодара» должно сработать за него.

Важно еще, чтобы, если будет доказана невиновность футболиста, не пошли круги по воде. То есть по принципу «Ложечки нашлись, но осадок остался» у Сперцяна не сорвался какой-нибудь контракт с европейским клубом из-за этих вот обвинений, которые теперь так или иначе, увы, будут всплывать в его профайле», – написал Рабинер.