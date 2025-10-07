Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер отреагировал на расистский скандал вокруг Сперцяна

Рабинер отреагировал на расистский скандал вокруг Сперцяна

Сегодня, 10:58
1

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на ситуацию между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

  • После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве, назвав «черным говном».
  • Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.
  • В ситуации разберется КДК.

«Склонен доверять Сперцяну, никогда прежде не замеченному в расистских и ксенофобских проявлениях, да и вообще обладающему достойной репутацией. Его искренность в этом выступлении у меня сомнений не вызывает, тем более что он явно не читает по заготовленному тексту, а говорит от себя.

Однако, как говорится, доверяй, но проверяй. Надо действительно, как говорит сам Эдуард, использовать специалистов по чтению по губам и другие способы докопаться до истины. Одно ничем не подкрепленное обвинение никому не известного сенегальца, который в РПЛ без году неделя, – вещь явно недостаточная, чтобы обвинять Сперцяна в расизме. Но и заведомо отрицать факт случившегося только потому, что мы знаем Сперцяна с хорошей стороны и не знаем африканского легионера «Ахмата», тоже нельзя. Надо разбираться. Пока можно сказать лишь то, что публичное высказывание капитана «Краснодара» должно сработать за него.

Важно еще, чтобы, если будет доказана невиновность футболиста, не пошли круги по воде. То есть по принципу «Ложечки нашлись, но осадок остался» у Сперцяна не сорвался какой-нибудь контракт с европейским клубом из-за этих вот обвинений, которые теперь так или иначе, увы, будут всплывать в его профайле», – написал Рабинер.

Еще по теме:
Стала известна судьба зубов Сперцяна после стычки с Ндонгом 3
Жоаозиньо не верит, что Сперцян назвал соперника «черным говном» 4
Ари: «Сперцян – черный русский!» 6
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Ахмат Краснодар Сперцян Эдуард Ндонг Усман
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1759828629
"Если есть "зуб мудрости",значит есть "зуб глупости",мне какой-то выдрали,а какой-вопрос! Вы не смейтесь,граждане,-есть над чем задуматься,вам то шутки-шуточки,а выдрали всерьёз...". Леонид Сергеев "Зуб мудрости".
Ответить
Главные новости
Глушаков оценил назначение пенальти в ворота «Спартака»
12:45
1
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии Give me Sport
12:26
Прогноз Непомнящего на будущее Захаряна
11:35
2
ФотоРаскрыт исполнитель гимна России перед матчем с Боливией
11:15
2
6 претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
11:06
6
Глушаков одним словом описал результаты «Спартака»
11:00
2
Топ-5 игроков РПЛ по версии Мостового – ноль спартаковцев
10:37
8
Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»
10:10
5
Пономарев определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА
10:09
14
Семин двумя словами оценил судейство в дерби ЦСКА – «Спартак»
10:02
2
Все новости
Все новости
Россиянин из «Кайрата» определил, какая лига сильнее – РПЛ или КПЛ
13:02
Новый глава «Спартака» продолжит хоккейную карьеру
12:12
2
Лещенко объяснил, что происходит с «Динамо» при Карпине
12:01
2
Защитник сборной России заявил, что у него нет сильных сторон
11:53
1
Глушаков одним словом описал результаты «Спартака»
11:00
2
Рабинер отреагировал на расистский скандал вокруг Сперцяна
10:58
1
Первый комментарий нового главы «Динамо»
10:53
1
Топ-5 игроков РПЛ по версии Мостового – ноль спартаковцев
10:37
8
Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»
10:10
5
Пономарев определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА
10:09
14
Семин двумя словами оценил судейство в дерби ЦСКА – «Спартак»
10:02
2
Символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии Радимова
09:54
2
Непомнящий определил сильнейшего игрока России после Аршавина
09:44
3
Радимов отказался возглавить клуб РПЛ
09:31
6
Быстров назвал игрока «Зенита», который ему противен
09:13
8
ЦСКА сыграет с «Локо» без ключевого защитника
09:04
4
Пономарев описал нового главу «Спартака» двумя словами
08:48
1
Стало известно, кто стоит за новым главой «Спартака» Некрасовым
01:05
3
Карпина уличили в растерянности на фоне результатов «Динамо»
00:55
3
«Оренбург» определился с новым тренером
00:35
5
Ловчев дал серьезное и ответственное обещание
00:29
11
«Спартак» накажут по итогам дерби с ЦСКА
00:14
7
Подробности трансфера Пруцева из «Спартака» в ЦСКА
00:05
3
«Лучше заплатить неустойку, чем терпеть эту херню»: Быстров – за отставку Станковича
Вчера, 23:54
3
Карпина накажут за матч с «Локомотивом»
Вчера, 23:44
2
«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам дерби с ЦСКА
Вчера, 23:32
4
Стала известна судьба зубов Сперцяна после стычки с Ндонгом
Вчера, 23:16
3
Мостовой отреагировал на назначение главой «Спартака» болельщика ЦСКА
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 