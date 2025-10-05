Введите ваш ник на сайте
  Дзюба поздравил своих тренеров с днем учителя, не упомянув Карпина, Семака и Эмери

Дзюба поздравил своих тренеров с днем учителя, не упомянув Карпина, Семака и Эмери

Сегодня, 11:46
3

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал в соцсети пост в честь дня учителя.

Футболист поздравил тренеров, которых считает своими учителями. В фотоподборку от игрока попали следующие тренеры:

Поздравлять Валерия Карпина, Унаи Эмери, Сергея Семака Дзюба не стал. Их в фотоподборке нет.

Еще Дзюба не упомянул Владимира Федотова, при котором Артем дебютировал в «Спартаке», с чего и начался карьерный путь игрока.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Астон Вилла Динамо Акрон Дзюба Артем Эмери Унаи Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (3)
vladik12
1759654162
А что ж ты Григорича не упомянул, которые тебе и дал дорогу в большой футбол???
Ответить
Цугундeр
1759654714
)) Куча барахла ,но непременно- Виллаш-Боаш.)Меньше года вместе ...ну, да ладно Этож- евротренер!) Ой. Тёма, Тёма.. Ещё и Манчини забыл упомянуть, который дал понять, что работать надо, а не выёживаться.)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1759655796
Зол на этих троих из-за того, что пенальти не научили бить. ))
Ответить
