Дзюба поздравил своих тренеров с днем учителя, не упомянув Карпина, Семака и Эмери

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал в соцсети пост в честь дня учителя.

Футболист поздравил тренеров, которых считает своими учителями. В фотоподборку от игрока попали следующие тренеры:

Поздравлять Валерия Карпина, Унаи Эмери, Сергея Семака Дзюба не стал. Их в фотоподборке нет.

Еще Дзюба не упомянул Владимира Федотова, при котором Артем дебютировал в «Спартаке», с чего и начался карьерный путь игрока.