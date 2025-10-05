Дзюба поздравил своих тренеров с днем учителя, не упомянув Карпина, Семака и Эмери

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал в соцсети пост в честь дня учителя.
Футболист поздравил тренеров, которых считает своими учителями. В фотоподборку от игрока попали следующие тренеры:
- Заур Тедеев;
- Станислав Черчесов;
- Валерий Непомнящий;
- Андре Виллаш-Боаш;
- Миодраг Божович;
- Леонид Слуцкий.
Поздравлять Валерия Карпина, Унаи Эмери, Сергея Семака Дзюба не стал. Их в фотоподборке нет.
Еще Дзюба не упомянул Владимира Федотова, при котором Артем дебютировал в «Спартаке», с чего и начался карьерный путь игрока.
Источник: «Бомбардир»