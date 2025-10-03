Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кафанов объяснил выбор вратарей на октябрьские матчи сборной России

Кафанов объяснил выбор вратарей на октябрьские матчи сборной России

Вчера, 19:19

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор голкиперов на ближайшие игры национальной команды.

– Почему вы приняли решение не включать в итоговый состав на сбор Евгения Ставера и Максима Бориско?

– Матвей Сафонов на сегодняшний день – это вратарь основной обоймы. Если говорить о последнем периоде, то Стас Агкацев давно заслужил быть в сборной, но на последних двух сборах не смог помочь команде из-за травм.

Саша Максименко в сентябре отыграл хороший матч с Иорданией и не зря был признал лучшим игроком встречи. Денис Адамов в прошедших матчах чемпионата выручал команду и помог «Зениту» набирать очки.

Очень жаль, что не получилось вызвать на сбор Максима Бориско. Вчера позвонил ему и его тренеру в «Балтике» Глебу Преснякову. Сказал, что если так случится, что понадобится замена вратаря, то при первой возможности Максим получит вызов в сборную.

Женя Ставер тоже был в расширенном списке. И, если брать последний период, то нельзя сказать, что Женя играл плохо. Он спасал команду. В какой-то мере на принятие решения повлияла его результативная ошибка в матче с «Локомотивом». Но Женя по-прежнему остается одним из кандидатов в сборную.

Гиорги Шелия в последних семи матчах помог «Ахмату» набрать очки и подняться в турнирной таблице. И, хотя в расширенном списке его не было, но также хотел бы отметить его игру.

– Как планируете распределять игровое время между четырьмя вратарями в октябре?

– Решение будет принято после обсуждения с тренерским штабом в самом начале сбора. Хотелось, чтобы как минимум три вратаря из четырех сыграли в этих двух матчах.

Еще по теме:
Кафанов объяснил, почему Максименко вызывают в сборную России
Тренер сборной России сказал, будут ли звать в национальную команду натурализованных игроков
Кафанов прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо» 4
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Кафанов Виталий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
16:41
ВидеоТедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»
16:34
1
ВидеоСемак одной фразой отреагировал на промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте
16:19
3
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»
15:41
10
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
ФотоЗлатан поздравил себя с днем рождения
14:25
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Все новости
Все новости
Реакция Тедеева на драматичную ничью «Акрона» с «Зенитом»
16:10
1
ВидеоГуберниев прокомментировал эпичный промах Дзюбы с пенальти в матче с «Зенитом»
15:59
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
15:03
1
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
80
Адиев сообщил, сыграет ли за «Крылья» против «Рубина» 75-летний новичок
14:48
Губерниев заявил, что ЦСКА может «похоронить» Станковича
14:39
2
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
4
Инсайдер анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
13:59
3
ВидеоИгрок сборной Бразилии забил в свои ворота в матче «Зенит» – «Акрон»
13:49
8
Только 2 игрока провели в чемпионате России больше матчей, чем Дзюба
13:16
1
Непомнящий заявил, что Станкович мешает «Спартаку»
13:10
2
Прогноз Бубнова на ЦСКА – «Спартак»
12:57
4
Где смотреть матч «Балтика» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:50
Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:48
Где смотреть матч «Сочи» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:46
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Акрона»
12:45
1
Где смотреть матч «Оренбург» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:44
Ловчев призвал Карпина уволиться
12:32
6
Назван фаворит бомбардирской гонки РПЛ
12:25
1
Писарев объяснил, почему рекомендовал «Ювентусу» Осипенко
12:16
1
Рабинер назвал своего любимого игрока всех времен и народов
12:06
1
Слит телефонный разговор Смолова с экс-тестем Кокорина насчет драки – его могут привлечь за вымогательство
11:55
2
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 4 октября
11:51
4
ФотоДмитрий Маликов сделал фото с Мостовым
11:37
3
Раскрыты причины отставки главы «Динамо»
11:24
2
Радимов прокомментировал громкую отставку в «Динамо»
11:11
1
Оффор из «Балтики» описал Калининград одним прилагательным
10:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 