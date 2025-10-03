Итоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с итоговым составом на октябрьские игры.

Вызваны 30 футболистов. В расширенной заявке было 42 игрока.

В этом месяце россияне примут Иран и Боливию.

Матчи пройдут 10 и 14 октября.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»);

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»);

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»);

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).