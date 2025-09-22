Карпин определился с расширенным составом сборной России на матчи в октябре

Опубликована расширенная заявка национальной сборной России на октябрьские товарищеские матчи.

Главный тренер Валерий Карпин выбрал 42 футболистов. Среди них Арсен Захарян, у которого 48 игровых минут в сезоне.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Евгений Ставер («Рубин»), Максим Бориско («Балтика»);

Защитники: Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба – «Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба – «Балтика»);

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);

Нападающие: Иван Сергеев («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев («Зенит»).