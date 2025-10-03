Введите ваш ник на сайте
Чистяков рассудит ЦСКА – «Спартак» и другие назначения на 11-й тур РПЛ

Сегодня, 12:17

Известны имена арбитров, которые рассудят матчи 11-го тура РПЛ.

Главным судьей дерби ЦСКА – «Спартак» станет Артем Чистяков.

Встречу «Динамо» – «Локомотив» отработает Кирилл Левников.

4 октября (суббота)

«Акрон»«Зенит»: судья – Сергей Цыганок.

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Варанцо Петросян; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Рубин»«Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов.

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Иванов.

«Краснодар»«Ахмат»: судья – Инал Танашев.

Помощники судьи – Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо»«Локомотив»: судья – Кирилл Левников.

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Павел Кукуян; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.

5 октября (воскресенье)

«Оренбург»«Ростов»: судья – Иван Сараев.

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

«Сочи»«Пари НН»: судья – Сергей Карасев.

Помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Артем Чистяков.

Помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Сергей Мацюра.

«Балтика»«Динамо Мх»: судья – Алексей Сухой.

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Владимир Казьменко.

Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак» 1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры 1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются» 2
Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Чистяков Артем
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»
17:05
1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
2
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Мостового в сборную России
14:14
3
ФотоИтоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией
13:52
4
Дивеев назвал главного соперника ЦСКА
13:28
1
Новичок «Спартака» Жедсон рассказал, что его удивило в России
13:19
8
Каррера объяснил, почему не поедет на прощальный матч Глушакова
13:06
Мостовой предсказал результат дерби ЦСКА – «Спартак»
12:54
16
Бубнов дал совет Станковичу на дерби с ЦСКА
12:50
5
Дивеев рассказал о последних книгах, которые он прочитал
12:28
2
ФотоЧистяков рассудит ЦСКА – «Спартак» и другие назначения на 11-й тур РПЛ
12:17
Фото«Крылья Советов» подписали 75-летнего футболиста
12:00
8
Еще один руководитель может уйти из «Динамо»
11:50
5
Где смотреть матч «Динамо» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:47
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:45
Где смотреть матч «Рубин» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:42
Каррера отказался от прощального матча Глушакова по двум причинам
11:41
11
Где смотреть матч «Акрон» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:39
Семин сделал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
11:15
1
Бубнов обалдел от новичка ЦСКА: «Какой сильный игрок!»
11:06
3
Григорян назвал ключевого игрока «Спартака»: «Делает чудовищный объем работы»
10:50
5
В РФС прокомментировали агрессивное поведение Станковича
10:41
1
Ливай – о выступлении за «Спартак»: «Я много чем недоволен»
10:05
13
Прогноз Рабинера на ЦСКА – «Спартак»
09:57
1
ФотоБаринов нарвался на новые штрафы
09:42
4
Бистрович объяснил, почему не покинул ЦСКА в 2022 году по опции ФИФА: «Не хотел проявлять неуважение»
09:05
1
