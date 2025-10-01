Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Названо условие для проведения матча России с США

1 октября, 12:20
13

Матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста высказался о возможности проведения товарищеского матча меду сборными России и США.

– Возможен ли товарищеский матч сборных России и США в следующем году?

– Да, этот матч будет возможен. В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА. Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи. С согласия российской стороны мы начнем выбор даты и места проведения матча сборных России и США.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией и Иорданией.

Еще по теме:
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия США
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Папа не римский
1759310983
Как жи так ? Соловьев по телевизору говорил что США главный враг России. Много турбопатриотов предлагали ударить ядреными ракетами по Фашингтону.
Ответить
Виктор Урал09
1759467297
И будем играть на Аляске! Анкоридж-отличное место для матча, правда, не известно, есть ли там вообще футбольный стадион, но ничего, мы и на пустыре можем сыграть!
Ответить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
5
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Все новости
Все новости
Названо условие для проведения матча России с США
1 октября
13
В РФС заявили, что Карпин не считает ошибкой совмещение постов в сборной и «Динамо»
30 сентября
5
Россия ведет переговоры о товарищеском матче со сборной из страны Евросоюза
29 сентября
5
Стало известно, пытался ли штаб Карпина вернуть Акинфеева в сборную России
24 сентября
3
Бышовец объяснил вызов Захаряна в сборную России
24 сентября
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
10 сентября
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России
9 сентября
9
Названы два ключевых полузащитника сборной России
9 сентября
Экс-форвард сборной России назвал бредом информацию о матче с США
9 сентября
Григорян сравнил сборную России с Испанией
9 сентября
Орлов объяснил, почему Соболев должен заменить Мусаева в сборной России
9 сентября
3
Карпин сказал, на что сборная России могла бы претендовать на ЧМ
7 сентября
8
Головин – о сборной России: «100% на Евро вышли бы»
7 сентября
3
Комментарий Карпина после разгрома Катара
7 сентября
2
Россия продлила беспроигрышную серию до 20 матчей
7 сентября
2
ВидеоОбзор матча Катар – Россия голы и лучшие моменты (Видео)
7 сентября
Товарищеский матч. Россия в гостях разгромила Катар
7 сентября
19
Радимов – об игре сборной России: «Линия обороны — а‑ля «Барселона»
7 сентября
1
ФотоКлаудиньо посетил матч сборной России в Катаре
7 сентября
Россия забила Катару 3 гола в первом тайме
7 сентября
Карпин назвал принципы выбора состава на матчи сборной России
7 сентября
1
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Катаром: 7 сентября
7 сентября
3
Карпин сказал, помогут ли подзатыльники игрокам сборной России
6 сентября
3
Карпин сказал, какой состав будет у сборной России в игре с Катаром
6 сентября
3
Где смотреть матч Катар – Россия: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2025
6 сентября
Реакция Мостового на ничью сборной России с Иорданией
5 сентября
9
Карпин раскрыл часть стартового состава сборной России на матч с Катаром
4 сентября
1
Только один игрок дебютировал за сборную России в матче с Иорданией
4 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 