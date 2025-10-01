Названо условие для проведения матча России с США

Матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста высказался о возможности проведения товарищеского матча меду сборными России и США.

– Возможен ли товарищеский матч сборных России и США в следующем году?

– Да, этот матч будет возможен. В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА. Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи. С согласия российской стороны мы начнем выбор даты и места проведения матча сборных России и США.