  Стало известно, почему Кузяев оказался вместо Испании в «Рубине»

Стало известно, почему Кузяев оказался вместо Испании в «Рубине»

Сегодня, 18:34
7

У новичка «Рубина» Далера Кузяева были переговоры с «Леванте» из Примеры.

«Продвинутые переговоры шли с «Леванте», а также с клубом Сегунды, который ставит задачу выйти в Примеру.

Однако «Леванте» в итоге решил Кузяева не подписывать, а с клубом Сегунды не сумел договориться уже отец Далера. Он посчитал, что 350 тысяч евро в год – недостаточная зарплата для сына», – сообщил источник.

  • 32-летний Кузяев летом стал свободным агентом после окончания срока контракта с «Гавром».
  • За 2 года выступлений во французском клубе он сыграл в 46 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
  • Контракт Далера с «Рубином» рассчитан до лета.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Леванте Кузяев Далер
выхухоль
1758728440
отец не захотел ужиматься в расходах)
Ответить
Красногвардейчик
1758728453
Кому он нужен в Испании?!!!
Ответить
subbotaspartak
1758728959
Откуда у парня испанская грусть... (пардон, татарская)
Ответить
Интерес
1758729535
Действительно как прожить футболисту в Испании на 30 тысяч евреек в месяц?Из них до половины(48-52 % налогов), а вот в России он снова будет "татарским мурзой".ПРавда , хотел жить и играть в очищенной среде единоверцев, но тут приходится примириться с многоконфессиональностью. Нас там в монастыре Раифа гидировал татарин, а на другой день -русская в мечеть"Кул-Шариф". А рабочие на стройке в Казанско-Богородичном монастыре преимущественно татары(башкиры) , и мир не перевернулся! Замечательная у нас страна!!!
Ответить
k611
1758731910
Нужно раньше в Европу было ехать, сейчас уже возраст, плюс длительное время без игровой практики. Все это отпугивало европейские клубы.
Ответить
Блямба
1758731963
Кабзда Синдбаду-мореходу А ведь уже семикратным чемпионом был. Бы.))
Ответить
  • Читайте нас: 