Стало известно, почему Кузяев оказался вместо Испании в «Рубине»

У новичка «Рубина» Далера Кузяева были переговоры с «Леванте» из Примеры.
«Продвинутые переговоры шли с «Леванте», а также с клубом Сегунды, который ставит задачу выйти в Примеру.
Однако «Леванте» в итоге решил Кузяева не подписывать, а с клубом Сегунды не сумел договориться уже отец Далера. Он посчитал, что 350 тысяч евро в год – недостаточная зарплата для сына», – сообщил источник.
- 32-летний Кузяев летом стал свободным агентом после окончания срока контракта с «Гавром».
- За 2 года выступлений во французском клубе он сыграл в 46 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- Контракт Далера с «Рубином» рассчитан до лета.
Источник: «Чемпионат»