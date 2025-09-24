Стало известно, почему Кузяев оказался вместо Испании в «Рубине»

У новичка «Рубина» Далера Кузяева были переговоры с «Леванте» из Примеры.

«Продвинутые переговоры шли с «Леванте», а также с клубом Сегунды, который ставит задачу выйти в Примеру.

Однако «Леванте» в итоге решил Кузяева не подписывать, а с клубом Сегунды не сумел договориться уже отец Далера. Он посчитал, что 350 тысяч евро в год – недостаточная зарплата для сына», – сообщил источник.