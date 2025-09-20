Рахимов – о новичках «Рубина»: «Мы взяли Месси или Мбаппе?»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на претензии насчет нестабильности результатов.

– У «Рубина» одна победа в гостевых матчах в этом году. Почему так?

– Игра кардинально не отличается. Хотите, чтобы мы везде все выигрывали? Мы не та команда. Таких команд нет вообще.

Для этого надо строить и строить, чтобы побед в гостях и всего остального было больше.

– Есть давление со стороны руководства и общественности после приобретения новичков?

– Мы купили Лионеля Месси, насколько понимаю? Или взяли Килиана Мбаппе? Два последних трансферных окна по приобретениям игроков и конкуренции «Рубин» занимает последнее место.

У нас пять‑шесть игроков ушли, а пришло всего пятеро. Сейчас увидели двух‑трех новичков и что, сразу чемпионы? Их нужно встраивать, они все приехали из разных лиг.

Нужно быть реалистом, они начинают играть с листа, сразу выходят. Начинаешь объяснять, показывать теорию, но они тоже ошибаются.

Со временем впишутся, у обоих были моменты, но Жак Сиве забил. Будут добавлять, нам нужна внутренняя конкуренция.