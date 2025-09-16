Рубенс объяснил, чем Москва лучше Бразилии

Летний новичок «Динамо» Рубенс чувствует себя в Москве в безопасности.
«Москва – хороший город. Здесь безопасно. В Бразилии все по-другому. В Москве мне спокойнее.
В Бразилии, если ты проиграл матч, болельщики оказывают давление, могут даже угрожать тебе и твоей семье. А здесь я могу спокойно себя чувствовать и концентрироваться только на футболе и не переживать за семью или родителей», – сказал Рубенс.
- 24-летний игрок куплен летом у «Атлетико Минейро» за 9 миллионов евро.
- Контракт на 5 лет.
- В сезоне РПЛ у Рубенса 6 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»