«Атмосфера стала лучше»: игрок «Динамо» – об уходе Карпина

Защитник «Динамо» Рубенс рассказал об изменениях в команде после ухода Валерия Карпина.

Бело-голубые под руководством Ролана Гусева прошли в Кубке «Зенит».

– Второй матч под руководством нового тренера – вам радостно, вы грустите?

– Атмосфера внутри команды, между игроками и тренерским штабом, стала чуть легче, чем было раньше. Стало больше свободы, меньше жесткого контроля. С прошлым тренерским штабом было много контроля, много правил. Наверное, они думали, что мы ребята из академии, а не профессиональные футболисты. Поэтому и жесткий контроль. Нынешний штаб, на мой взгляд, лучше понимает игроков, мы чуть более свободны. Гусев многое поменял уже, атмосфера внутри команды стала лучше. Думаю, вы это уже видите и это приносит результат.

– Карпин слишком жесткий?

– Скажу честно, стиль работы штаба Карпина – вообще другое, чем то, к чему я привык. Наверное, многим игрокам из-за этого было не очень комфортно. Никогда в жизни такой стиль не видел – очень авторитетный, нет свободы. Наверное, в том числе это мешает играть, очень тяжелая атмосфера была внутри команды, это мешало. Хотя мы, конечно, делали все возможное, чтобы исправить положение в таблице.

– В России есть выражение – жесткой держал за яйца. Это относится к стилю Карпина?

– Да. Многие чувствовали какой-то стресс. Тренер был очень авторитетный и всегда, всегда был прав. Но, конечно, авторитет надо уважать, и мы исполняли то, что он просит.