Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атмосфера стала лучше»: игрок «Динамо» – об уходе Карпина

Сегодня, 21:08

Защитник «Динамо» Рубенс рассказал об изменениях в команде после ухода Валерия Карпина.

Бело-голубые под руководством Ролана Гусева прошли в Кубке «Зенит».

– Второй матч под руководством нового тренера – вам радостно, вы грустите?

– Атмосфера внутри команды, между игроками и тренерским штабом, стала чуть легче, чем было раньше. Стало больше свободы, меньше жесткого контроля. С прошлым тренерским штабом было много контроля, много правил. Наверное, они думали, что мы ребята из академии, а не профессиональные футболисты. Поэтому и жесткий контроль. Нынешний штаб, на мой взгляд, лучше понимает игроков, мы чуть более свободны. Гусев многое поменял уже, атмосфера внутри команды стала лучше. Думаю, вы это уже видите и это приносит результат.

– Карпин слишком жесткий?

– Скажу честно, стиль работы штаба Карпина – вообще другое, чем то, к чему я привык. Наверное, многим игрокам из-за этого было не очень комфортно. Никогда в жизни такой стиль не видел – очень авторитетный, нет свободы. Наверное, в том числе это мешает играть, очень тяжелая атмосфера была внутри команды, это мешало. Хотя мы, конечно, делали все возможное, чтобы исправить положение в таблице.

– В России есть выражение – жесткой держал за яйца. Это относится к стилю Карпина?

– Да. Многие чувствовали какой-то стресс. Тренер был очень авторитетный и всегда, всегда был прав. Но, конечно, авторитет надо уважать, и мы исполняли то, что он просит.

Еще по теме:
Медведев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России 6
Комментатор Гусев оценил работу тренера Гусева 1
Кафанов объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»: «Если бы ему дали время...» 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Рубенс Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Орлов объяснил, почему болельщики кричат «Зенит» – позор российского футбола»
22:14
5
Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов»
21:26
3
Назван игрок, футболки с фамилией которого продавались чаще всего в 2025-м
21:16
1
«Атмосфера стала лучше»: игрок «Динамо» – об уходе Карпина
21:08
Экс-игрока «Зенита» рассмешила новость о 120 миллионах для Батракова
20:56
3
В Киеве мобилизовали бывшего игрока сборной Украины
20:28
7
Газзаев назвал двух россиян, которые станут звездами европейского уровня
20:16
7
Медведев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
19:50
10
Агент Тикнизяна высказался о переговорах с клубом РПЛ
19:36
Мостовой – о Сафонове в «ПСЖ»: «Посадили в золотую клетку с трофеями»
19:24
2
Все новости
Все новости
Фото«Краснодар» поздравил Мусаева с юбилейным матчем за клуб
22:40
Тошич назвал лучшего сербского футболиста в РПЛ
21:52
1
Карасев рассказал, как относится к критике со стороны футболистов
21:39
1
Орлов дал совет Бубнову: «Он теряет часть интеллектуальной аудитории»
20:40
2
Газзаев назвал двух россиян, которые станут звездами европейского уровня
20:16
7
Думбия рассказал, за что Слуцкий штрафовал его в ЦСКА
20:12
1
Агент Тикнизяна высказался о переговорах с клубом РПЛ
19:36
Комментатор Гусев оценил работу тренера Гусева
19:11
1
Кафанов объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»: «Если бы ему дали время...»
18:55
2
Клуб РПЛ ведет переговоры с Тикнизяном
18:37
5
Губерниев высказался о том, нужна ли в России «зарплата жены»
18:30
2
Тошич оценил шансы Кисляка заиграть в «Манчестер Юнайтед»
18:20
Орлов назвал Петербург родиной российского футбола
18:12
42
Медведев высказался о лимите на легионеров в РПЛ
17:50
2
Генич рассказал, как Станкович тиранизировал игроков «Спартака»: «Бабича просто уничтожал»
17:25
13
Орлов назвал главное отличие Соболева от Дзюбы
17:19
5
Экс-игрок ЦСКА и «Барселоны» закончил карьеру в 35 лет
17:16
1
Думбия раскрыл свои траты в Москве: «За вечер потратил 28 тысяч евро»
16:53
3
Игрок ЦСКА Попович назвал лучшего футболиста РПЛ
16:40
Бубнов ответил, нужен ли Соболев ЦСКА
16:27
6
Мирзов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар»: «Это неправильно»
16:15
3
Думбия обозначил российский клуб, в который никогда бы не перешел
16:11
3
Латышонок рассказал о своем провале в «Зените»
15:55
1
Мостовой предсказал место «Спартака» в конце сезона
15:42
22
Думбия назвал ошибку в ЦСКА, о которой жалеет
15:30
1
В «Динамо» назвали лучшего игрока клуба – это не Тюкавин
15:21
6
Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» завершил карьеру в 34 года
15:14
1
Ротенберг сказал, при каких условиях «Локо» станет чемпионом
14:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 