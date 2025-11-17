Введите ваш ник на сайте
Летний новичок «Динамо»: «Мне очень грустно и сложно»

Сегодня, 16:29
4

Левый защитник «Динамо» Рубенс признался, что столкнулся с проблемами в России.

  • Бразильца купили в конце июля за 9 миллионов евро.
  • В составе динамовцев он провел 16 матчей без голевых действий.

– Ты уже несколько месяцев в России. Полностью адаптировался к жизни здесь?

– Моя адаптация ещe не завершилась, но она проходит хорошо. Это сто процентов.

Главная сложность состоит в том, что моя семья пока не со мной. Недавно у меня родились дети, а я их ещe не видел. От этого мне очень грустно и сложно.

Думаю, когда они прилетят в Россию, то у меня всe наладится.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Рубенс
neim
1763386811
Надеюсь, это не так грустно и сложно, как у зенитовского мортыхая, которому совсем в России некамильфо ? ))).
Ответить
Мортус
1763392576
Может ты к ним лучше?
Ответить
Cleaner
1763393571
Я уж на Карпина подумал. Он тоже летний новичок Динамо. Валера:-«Мне очень грустно и сложно»...)
Ответить
  • Читайте нас: 