Летний новичок «Динамо»: «Мне очень грустно и сложно»

Левый защитник «Динамо» Рубенс признался, что столкнулся с проблемами в России.

Бразильца купили в конце июля за 9 миллионов евро.

В составе динамовцев он провел 16 матчей без голевых действий.

– Ты уже несколько месяцев в России. Полностью адаптировался к жизни здесь?

– Моя адаптация ещe не завершилась, но она проходит хорошо. Это сто процентов.

Главная сложность состоит в том, что моя семья пока не со мной. Недавно у меня родились дети, а я их ещe не видел. От этого мне очень грустно и сложно.

Думаю, когда они прилетят в Россию, то у меня всe наладится.