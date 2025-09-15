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РФС назначил судей на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России

15 сентября 2025, 15:15
3

Стало известно, какие арбитры обслужат игры Пути РПЛ FONBET Кубка России на этой неделе.

Матчи четвертого тура группового этапа пройдут в течение трех дней.

16 сентября (вторник)

«Оренбург»«Рубин»: судья – Павел Шадыханов; помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Акрон»«Локомотив»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Денис Березнов, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН»«Динамо Мх»: судья – Юрий Карпов; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Андрей Бутенко.

17 сентября (среда)

«Крылья Советов»«Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Егор Егоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит»«Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев; помощники судьи – Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи»«Динамо»: судья – Иван Сараев; помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.

18 сентября (четверг)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Владислав Целовальников; помощники судьи – Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак»«Ростов»: судья – Антон Фролов; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Виктор Кулагин.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Краснодар Рубин Ростов Крылья Советов Акрон Ахмат Динамо Мх Сочи Балтика Нижний Новгород Оренбург Шадыханов Павел Кукуляк Евгений Фролов Антон Сараев Иван Карпов Юрий Шафеев Рафаэль Черемных Михаил Целовальников Владислав
Комментарии (3)
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За что бан ?
1757940319
Скоро он начнётся )))
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БАЗАРА НЕТ
1757947797
Снова у спама свои судьи
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