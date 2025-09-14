Введите ваш ник на сайте
  Динамовец Рубенс – о бразильцах в РПЛ: «Буду здесь как дома»

Динамовец Рубенс – о бразильцах в РПЛ: «Буду здесь как дома»

Сегодня, 15:21
2

Полузащитник «Динамо» Рубенс высказался об адаптации в России.

«Знаю, что в чемпионате России играет много бразильцев – это очень здорово. РПЛ – наполовину чемпионат Бразилии? Не могу так сказать, но я рад, что здесь много моих соотечественников.

Пока что я провел мало времени в России, не знаком со всеми ребятами. Наверное, в скором времени буду чувствовать себя здесь как дома – когда получше узнаю город, чемпионат, игроков», – сказал Рубенс.

  • 24-летний игрок куплен летом у «Атлетико Минейро» за 9 миллионов евро.
  • Контракт на 5 лет.
  • В сезоне РПЛ у Рубенса 6 матчей.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Рубенс
Комментарии (2)
Desma
1757857918
Тебе придётся познать ещё и российские морозы. Жерсона уже трясёт только о его упоминании.
Ответить
За что бан ?
1757860934
Рубенс может чувствовать себя , как дома , только в Эрмитаже .
Ответить
