Динамовец Рубенс – о бразильцах в РПЛ: «Буду здесь как дома»

Полузащитник «Динамо» Рубенс высказался об адаптации в России.

«Знаю, что в чемпионате России играет много бразильцев – это очень здорово. РПЛ – наполовину чемпионат Бразилии? Не могу так сказать, но я рад, что здесь много моих соотечественников.

Пока что я провел мало времени в России, не знаком со всеми ребятами. Наверное, в скором времени буду чувствовать себя здесь как дома – когда получше узнаю город, чемпионат, игроков», – сказал Рубенс.