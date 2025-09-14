Алланазаров обозначил, кто украл у «Спартака» победу над «Динамо»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:2).

«Не знаю, как вам, а мне футбол понравился в исполнении обеих команд. Максимально дворовая движуха, которая круто бы смотрелась под саундтрек из Бенни Хила.

«Спартак» понравился движением и желанием, но, жалко, что забитые голы – результат ошибок соперника, а не какие-то крутые комбинации или розыгрыши.

Результат удовлетворительный для всех команд лиги, кроме «Динамо» и «Спартака».

Деян Станкович опять повел себя неадекватно, но акцентировать внимание на этом я не буду. Ничего нового.

В трех ближайших играх «Спартак» обязан забирать девять очков. Надеюсь, так любимый вами Угальде забьет в этих играх парочку. Сегодня он украл у красно-белых победу», – написал Алланазаров.

Ближайшие 3 соперника «Спартака» по РПЛ: