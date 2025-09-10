Андрей Мостовой – о Глушенкове: «Невероятно своеобразный парень»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал мнение своего партнера Максима Глушенкова.

– Глушенков говорил, что вообще не понимает людей, которые обращаются к психологам. И не верит в депрессию.

– Ну это же Макс, ха-ха. Он невероятно своеобразный парень.