Андрей Мостовой – о Глушенкове: «Невероятно своеобразный парень»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал мнение своего партнера Максима Глушенкова.
– Глушенков говорил, что вообще не понимает людей, которые обращаются к психологам. И не верит в депрессию.
– Ну это же Макс, ха-ха. Он невероятно своеобразный парень.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- После того, как нападающего заменили в перерыве гостевого матча петербуржцев с «Рубином» (2:2) во 2-м туре РПЛ, отец форварда сказал, что игрок может задуматься об уходе из клуба.
- Ранее Глушенков играл за «Спартак», «Локомотив».
Источник: «РБ Спорт»