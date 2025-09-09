Тренер «МЛ Витебск» отреагировал на 0:5 от «Спартака»

Александр Шагойко, главный тренер «МЛ Витебск», высказался после 0:5 от «Спартака» в товарищеском матче.

– По игре сказать нечего, счeт говорит сам за себя. Тяжело говорить что-то, когда проигрываешь 0:5, а у себя в чемпионате ты постоянно побеждаешь. Но это очень хороший опыт, хорошая игра в плане анализа, и для ребят. Но плохо, что пять. Многовато пропустили.

– Показалось, что в первом тайме был какой-то мандраж, немного растерялись. Имелся ли какой-то психологический фактор?

– Не так часто наша команда играет с клубами такого уровня. Но надо быть готовым к любым вызовам и показывать свои лучшие качества. А если молодeжь правильно воспримет данный им шанс, то всe у нас будет хорошо.

– Как забыть это поражение и вернуться на победную поступь с чемпионате Беларуси?

– Забывать ничего не надо. Это поражение надо помнить и сделать правильные выводы. Это хороший опыт того, как пользуются ошибками очень хорошие команды. В нашем чемпионате, к сожалению, такого уровня соперников нет, и когда мы ошибаемся, нас не наказывают. А тут сразу гол за малейшую оплошность.