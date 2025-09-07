Головин – о сборной России: «100% на Евро вышли бы»

Полузащитник сборной России Александр Головин оценил уровень национальной команды после победы над Катаром (4:1) в товарищеском матче.

– На что бы сборная могла претендовать сегодня?

– Проход на большой турнир точно. 100% на Евро вышли бы. Все хотят играть, думаем, что вернемся. Но мы привыкли к тому, что есть. Даже в товарищеском матче надо играть так, чтобы быть готовыми к официальным играм. С мотивацией проблем нет.