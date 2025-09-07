Названа сумма, которую «Бока Хуниорс» хочет у ЦСКА за Сенона

«Бока Хуниорс» готов расстаться с вингером Кевином Сеноном, которым интересуется ЦСКА.

Президент аргентинского клуба Рикельме намерен выручить от продажи футболиста не менее 15 миллионов евро, так как не хочет продешевить.

Ранее стало известно, что подписать Сенона пытался греческий «Олимпиакос». «Бока Хуниорс» не против продажи футболиста, так как он потерял место в стартовом составе команды.

В прошлые трансферные окна за Сеноном также следил «Зенит» – игрок дружит с аргентинским нападающим петербуржцев Лусиано Гонду.