Головин описал форму сборной России одним прилагательным

Полузащитник сборной России Александр Головин оценил форму команды.

«Соскучился по всем в сборной. От приезда в Россию всегда только положительные эмоции. Хочется больше матчей дома, но главное, что они есть.

Чувствую себя нормально, физически все супер. Хотелось бы больше голевых действий, но пока есть, как есть. Форма у команды хорошая», – сказал Головин.