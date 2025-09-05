Введите ваш ник на сайте
Евсеев вернулся к тренерской работе

5 сентября, 15:28
5

«Черноморец» назначил нового главного тренера. Им стал Вадим Евсеев.

«Наш клуб подписал контракт со специалистом до конца сезона. В тренерский штаб Вадима Валентиновича вошли помощник главного тренера Ильшат Файзуллин и тренер по физической подготовке Иван Штефко. Эдуард Саркисов и Андрей Чичкин продолжат работу в тренерском штабе нашего клуба.

Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в команде.

Желаем достижения намеченных целей!» – написали новороссийцы.

  • Ожидается, что зарплата Евсеева составит около 400 тысяч рублей в месяц.
  • «Черноморец» занимает последнее место в PARI Первой лиге с 2 очками в 7 турах.
  • В мае Евсеев покинул «Ленинградец».

Еще по теме:
Первая лига. Евсеев при поддержке десантуры начал в «Черноморце» с волевой победы над своим бывшим клубом (3:2) 3
Евсееву озвучили цели на сезон в новом клубе 1
Стала известна зарплата Евсеева в клубе Первой лиги 2
Источник: телеграм-канал «Черноморца»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Евсеев Вадим
Комментарии (5)
Burtaze
1757075542
Вадим не боится трудностей, уважуха.. Только удачи..
Ответить
FFR
1757077459
Х... вам, а не высшая лига, пробормотал Евсеев))
Ответить
Просто-333
1757077506
Удачи!!!
Ответить
FWSPM
1757077683
вадика жизнь поматала но он не сдается молодец
Ответить
Vratarь
1757094953
Замасленная колода тренеров.
Ответить
