Евсеев вернулся к тренерской работе

«Черноморец» назначил нового главного тренера. Им стал Вадим Евсеев.
«Наш клуб подписал контракт со специалистом до конца сезона. В тренерский штаб Вадима Валентиновича вошли помощник главного тренера Ильшат Файзуллин и тренер по физической подготовке Иван Штефко. Эдуард Саркисов и Андрей Чичкин продолжат работу в тренерском штабе нашего клуба.
Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в команде.
Желаем достижения намеченных целей!» – написали новороссийцы.
- Ожидается, что зарплата Евсеева составит около 400 тысяч рублей в месяц.
- «Черноморец» занимает последнее место в PARI Первой лиге с 2 очками в 7 турах.
- В мае Евсеев покинул «Ленинградец».
Источник: телеграм-канал «Черноморца»