Евсеев вернулся к тренерской работе

«Черноморец» назначил нового главного тренера. Им стал Вадим Евсеев.

«Наш клуб подписал контракт со специалистом до конца сезона. В тренерский штаб Вадима Валентиновича вошли помощник главного тренера Ильшат Файзуллин и тренер по физической подготовке Иван Штефко. Эдуард Саркисов и Андрей Чичкин продолжат работу в тренерском штабе нашего клуба.

Мы рады приветствовать Вадима Валентиновича в команде.

Желаем достижения намеченных целей!» – написали новороссийцы.