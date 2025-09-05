Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис сообщил, что его мама по-прежнему живет на Украине.

«С мамой мы перезваниваемся. Жаль, что не видимся – все-таки мы не молодеем каждый год. Хотелось бы увидеться, все-таки мать есть мать. Но сейчас такая ситуация, ничего не поделаешь.

Как вся ситуация повлияла на наше общение? А как могла повлиять? Мы довольно хорошо общаемся, друг друга поддерживаем. Никаких разногласий у нас с мамой нет. Хотел ли перевезти ее в Россию? У нее все-таки возраст, да и человек не хочет уезжать. Там и отец похоронен, и много друзей. Конечно, я ей предлагал, но она приняла свое решение.

Мама в Кировограде, он находится в середине Украины. Сейчас мы только должны молиться тому, чтобы это быстрее закончилось и нормализовалось. Желаю, чтобы все завершилось, но сейчас могу только просить Господа Бога, чтобы он быстрее эту ситуацию разрешил», – сказал Канчельскис.