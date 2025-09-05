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Реакция Мостового на ничью сборной России с Иорданией

5 сентября 2025, 00:12
9

Александр Мостовой оценил результат товарищеского матча между сборными России и Иордании.

  • Игра на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.
  • Следующий соперник – Катар (7 сентября, 18:15 мск).

«Первый тайм был очень плохой. Повезло, что иорданцы нам не забили. После перерыва было лучше.

С другой стороны, мы про Иорданию не слышали, потому что они на ЧМ вышли только из-за изменения формата. А футболисты у них такие, что могут неплохо держать мяч, бегать. Вот и разница.

При этом на нашу команду не было никакого давления, все радостные. Понятно, что соперник во втором тайме подустал, плюс у нас новые игроки вышли.

Для нашей страны Иордания оказалась нормальной по уровню. Если соперник посильнее Брунея, то у нас уже проблемы.

Ничья с Иорданией не говорит ни о чем. Когда мы не играем в международных турнирах, результаты подобных игр ничего не говорят.

Что касается работы Карпина, совмещение непозволительно. Но сейчас кому какая разница, есть в сборной результат или нет? Мы же все равно отстранены. Но ведь придет время, когда надо будет играть на результат», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Иордания Россия Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Rad Meat
1757020615
Бррр ..видно было,что наша сборная не сыграна... А Иордания каждый понимал ,что и как делать... Уверен,что если участвовать будем на квалификации,то и состав и сыгранность будет другая ... А это так...посмотреть...
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Cleaner
1757021585
Ничья с Иорданией говорит о том, что даже если эту ВАЛЕРИНУ сборную ДОПУСТЯТ до ОФИЦИАЛЬНЫХ отборочных игр, то ЭТА сборная опозорится и НИКУДА НЕ ВЫЙДЕТ!...(((((((
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boris63
1757038388
Соглашусь с Мостовым, но опять же как тренеру мотивировать игроков вот на такие игры. Ведь и игроки прекрасно знают что это за игры и зачем они.
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Plyash
1757054180
Пока для всех нас можно подвести итог и сказать - "Надежда умирает последней."
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FanatSerj
1757056446
Первый тайм был явно с экспериментальным если уж не составом то точно сочетанием игроков, больше похоже было что типа как и Дзюбе для рекорда так и тут для игровой практики в сборной дать всем приглашенным игрокам поиграть вместе. Второй тайм уже бал более похож к по силе и к основе, но далеко не она т.е если Головин приехал и сидит здоровые а его на поле нет, значит и не было задачи играть основой. Надеюсь в Катаре Карпин даст поиграть основе, а то тогда уже смыла не было их приглашать.
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