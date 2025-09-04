Мостовой прокомментировал возможный трансфер Угальде из «Спартака» в ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал желание ЦСКА купить у «Спартака» Манфреда Угальде.

«Не вижу смысла «Спартаку» продавать Угальде своему конкуренту. Тем более вряд ли ЦСКА был бы готов потратить 20 миллионов евро.

«Армейцы» показали, что они умеют находить ребят за копейки и развивать их. Этот трансфер был бы не в их стиле», – сказал Мостовой.