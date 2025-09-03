Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– Можно ли делать глобальные выводы об игре «Спартака» и работе Станковича, когда так много матчей на коротком отрезке сыграно в неравных составах?

– Станкович – тренер, который делает ставку на селекцию, на эмоции, дух, взаимоотношения. Но вообще не делает ставку на тактику, систему, взаимопонимание игроков и так далее. Поэтому, когда мы будем говорить о «Спартаке» после 15-го или 30-го тура, мы будем говорить то же самое.

Системной игры у «Спартака» не будет никогда, потому что тренер просто не делает на это ставку. Я не говорю, что это плохо, но это всегда будут очень разные впечатления, эмоциональные решения.

Даже топовый игрок, который что-то провалит, может сесть [на скамейку], другой может встать, человек, который вчера сидел на трибуне и смотрел игру, может оказаться в стартовом составе и наоборот, могут переходить на два или три центральных защитника, центральный полузащитник может оказаться латералем и так далее. Это будет всегда, потому что такой типаж тренера.

При этом, учитывая, что игроки качественные и состав длинный, периодически матчи будут получаться, периодически не получаться, периодически лидеры будут вытаскивать, периодически они будут проваливаться. Поэтому попытка оценить отдельную игру вообще неважна.

Даже если ты суперблизок с игроками, но не ставишь футболиста хотя бы на одну или две игры в стартовый состав, он хочет тебя убить и вонзить тебе нож в спину. В футбольной команде ты не можешь сплотить несплачиваемое: один сидит, другой чем-то недоволен, третьего куда-то отдают, четвертый был лучшим бомбардиром, а сейчас не попадает в состав и так далее. Это иллюзорное сплочение.

Станкович такого рода тренер. Это будет всегда: хорошие матчи чередоваться с плохими, игроки будут довольны-недвольны, выглядеть чуть лучше, чуть хуже, сегодня человек будет играть на позиции центрального защитника, потом левого. В интервью все время говорится, что давно просил руководство взять игрока на одну позицию. То есть тренерство подменяется селекцией. И я не говорю, что это плохо.

Все забыли, что Моуринью, когда начинал, был тактическим новатором. А потом превратился в тренера, который говорил: «Я могу пойти к руководству «Манчестер Юнайтед» и выбить 200 миллионов на трансферы, а он не может, потому что что он не Моуринью». Постепенно тренерство стало заменяться селекцией. Не говорю, что это хорошо или плохо. Это просто факт.

Даже если удалили футболиста, команда не должна разваливаться глобально, если она выстроена. Она может проиграть, как и любой другой матч. Но для меня выстроенность или невыстроенность – это разваливается команда или нет, как в отдельной игре, так в и отдельных игровых кусках.

– Появилась новость, что Моуринью готов приехать в Россию за 20 миллионов в год. Если поставить его вместо Станковича, то будет то же самое?

– На сегодня это одинаковый формат тренера, просто разный масштаб. Как артист из театра Нижнего Новгорода и заслуженный артист России. Стилистически это одно и то же. Может быть, для «Спартака» так и надо. Я не осуждаю сам стиль, я говорю, как это будет происходить.

– Такой подход может привести к чемпионству?

– Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству. Но с таким подходом можно выиграть Кубок, вполне вероятно.