  • Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем

Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем

Вчера, 12:53
16

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– Можно ли делать глобальные выводы об игре «Спартака» и работе Станковича, когда так много матчей на коротком отрезке сыграно в неравных составах?

– Станкович – тренер, который делает ставку на селекцию, на эмоции, дух, взаимоотношения. Но вообще не делает ставку на тактику, систему, взаимопонимание игроков и так далее. Поэтому, когда мы будем говорить о «Спартаке» после 15-го или 30-го тура, мы будем говорить то же самое.

Системной игры у «Спартака» не будет никогда, потому что тренер просто не делает на это ставку. Я не говорю, что это плохо, но это всегда будут очень разные впечатления, эмоциональные решения.

Даже топовый игрок, который что-то провалит, может сесть [на скамейку], другой может встать, человек, который вчера сидел на трибуне и смотрел игру, может оказаться в стартовом составе и наоборот, могут переходить на два или три центральных защитника, центральный полузащитник может оказаться латералем и так далее. Это будет всегда, потому что такой типаж тренера.

При этом, учитывая, что игроки качественные и состав длинный, периодически матчи будут получаться, периодически не получаться, периодически лидеры будут вытаскивать, периодически они будут проваливаться. Поэтому попытка оценить отдельную игру вообще неважна.

Даже если ты суперблизок с игроками, но не ставишь футболиста хотя бы на одну или две игры в стартовый состав, он хочет тебя убить и вонзить тебе нож в спину. В футбольной команде ты не можешь сплотить несплачиваемое: один сидит, другой чем-то недоволен, третьего куда-то отдают, четвертый был лучшим бомбардиром, а сейчас не попадает в состав и так далее. Это иллюзорное сплочение.

Станкович такого рода тренер. Это будет всегда: хорошие матчи чередоваться с плохими, игроки будут довольны-недвольны, выглядеть чуть лучше, чуть хуже, сегодня человек будет играть на позиции центрального защитника, потом левого. В интервью все время говорится, что давно просил руководство взять игрока на одну позицию. То есть тренерство подменяется селекцией. И я не говорю, что это плохо.

Все забыли, что Моуринью, когда начинал, был тактическим новатором. А потом превратился в тренера, который говорил: «Я могу пойти к руководству «Манчестер Юнайтед» и выбить 200 миллионов на трансферы, а он не может, потому что что он не Моуринью». Постепенно тренерство стало заменяться селекцией. Не говорю, что это хорошо или плохо. Это просто факт.

Даже если удалили футболиста, команда не должна разваливаться глобально, если она выстроена. Она может проиграть, как и любой другой матч. Но для меня выстроенность или невыстроенность – это разваливается команда или нет, как в отдельной игре, так в и отдельных игровых кусках.

– Появилась новость, что Моуринью готов приехать в Россию за 20 миллионов в год. Если поставить его вместо Станковича, то будет то же самое?

– На сегодня это одинаковый формат тренера, просто разный масштаб. Как артист из театра Нижнего Новгорода и заслуженный артист России. Стилистически это одно и то же. Может быть, для «Спартака» так и надо. Я не осуждаю сам стиль, я говорю, как это будет происходить.

– Такой подход может привести к чемпионству?

– Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству. Но с таким подходом можно выиграть Кубок, вполне вероятно.

  • Станкович возглавляет «Спартак» с июня 2024 года.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 11 очками после 7 туров.

Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Спартак Слуцкий Леонид Станкович Деян
SLADE2019
1756893971
У Станковича просто напросто нет такого владельца клуба, который был у Слуцкого. Вот и весь ответ на вопрос, как Слуцкий выигрывал чемпионаты. Да и наработка состава, оставленная Газзаевым тоже сыграла свою роль. Но, в основном объяснение успеха Слуцкого в ЦСКА - это Гинер. Что касается чемпионства Спартака - то бабушка надвое сказала, как говорится. Посмотрим.И это не только к Спартаку относится.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1756894351
Такой большой набор букв от борова, чья любимая тактика "бей-беги".... выезжал за счет закулисья Гинера... Что-то с самым богатым составом никак не может выиграть чемпионство в далеко не футбольной стране, хотя ему там создали все условия и выдали карт-бланш...
Ответить
...уефан
1756895296
...действующий тренер делает аналитику работы и её специфики другого действующего тренера - это западло. И это - раз! А два - это то, что мне интересно знать, как бы Слуцкий оценивал работу, методики и шансы на чемпионство Массимо Карреры после 7-ми туров сезона 2017 года?...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1756895369
Срамтаку поможет очищение пердивом. Гыгыгы
Ответить
trener7
1756896237
Спартак с любым тренером не станет чемпионом
Ответить
OldenVad
1756896255
Есть ощущение правдивости его слов.
Ответить
ivany4
1756896338
Вероятно для специалистов что-то и значат его завуалированные мысли, но для любителей футбола это просто словоблудие.)) – Станкович – тренер, который делает ставку на селекцию, на эмоции, дух, взаимоотношения. Но вообще не делает ставку на тактику, систему и взаимопонимание игроков... Сразу вопрос - смена схем игры зто что?? А приобретение новых игроков?? А тасование игроков не направлено на взаимопонимание игроков?? Я понимаю Слуцкий великий тренер, но где его величие было когда он работал в Рубине?? Загнал команду в ФНЛ, пообещал все исправить и испарился.)) Видимо давно к зеркалу не подходил и перестал видеть свои бревна в глазу. Я уж не говорю про профессиональную тренерскую этику.))
Ответить
Боцман59rus
1756902306
_объясните Слуцкому, что волосы с задницы и на голове будут волосами с задницы
Ответить
Интерес
1756914458
Спартачи коллективно негодуют.Значит,стрела попала в цель.Как говорилось в одном прекрасном фильме эпохи СССР, "голосованием истина в научных вопросах не устанвавливается".Возражений по существу нет,а есть ретроспекции,реминисценции,детские обиды и "брёвна в глазу". Вы сперва Лёнины успехи повторИте,а потом будете про Гинера и пр.говорить.Забыли,что в вашем публичном восприятии долго Гинер в подмётки Лёне Федуну не годился? Сейчас по таким же лекалам завистники относятся и к Семаку. Мля,да у вас Алекперов-толстосум №1 из списка ФОРБС России!!!
Ответить
