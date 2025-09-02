Мостовой высказался о решении судьи в эпизоде с Кордобой

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об эпизоде с удалением форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА (1:1).

«Проблема нашего судейства в том, что 98% арбитров не играли в футбол. Они не могут понять микромоменты, действуют по написанным правилам. А футбол – это не наука. В любой момент может произойти то, что ты не предвидишь.

Я не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР. Если бы он посмотрел, то отменил бы красную.

То, что Кордоба разозлился, это нормально. Он понимал, что его удалили незаслуженно. Это были просто эмоции, не стоит делать из мухи слона», – сказал Мостовой.