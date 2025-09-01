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  • Чернов: «Я должен вернуться в «Спартак» хотя бы на один день»

Чернов: «Я должен вернуться в «Спартак» хотя бы на один день»

1 сентября 2025, 20:20
7

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил, возможно ли его возвращение в «Спартак».

– Есть ли желание вернуться в «Спартак»?

– Хочу приносить пользу «Крыльям», а дальше не хочу загадывать. Посмотрим, что будет зимой, какие события произойдут в «Спартаке». Если ничего не случится зимой, летом будем разговаривать со «Спартаком».

– Под событиями вы имеете в виду смену тренера?

– Нет, желание «Спартака».

– Дверь в «Спартак» для вас не закрыта?

– Нет, раз в аренду отдали, значит, должен вернуться хотя бы на один день, вещи забрать.

  • Чернов сейчас в бесплатной аренде.
  • В 2026 году он станет свободным агентом.
  • «Спартак» и «Крылья» платят футболисту зарплату пополам.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Чернов Никита
Комментарии (7)
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Цугундeр
1756747657
И хлебала начистить..)
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erybov1965
1756754961
Значит, должен вернуться хотя бы на один день, вещи забрать и гол по возможности в свои ворота забить. Чтобы запомнили все и болельщики в том числе и больше не пускали даже вещи забрать.
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Павелий
1756758481
Прочитал сначала не Чернов, а Черчесов =)
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alefreddy
1756759518
лучше играть чем вещи собирать
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алдан2014
1756762927
Багаж оставил...Как знакомо
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Спартaк
1756773585
к сожалению исчерпал себя в спартаке
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