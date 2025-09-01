Чернов: «Я должен вернуться в «Спартак» хотя бы на один день»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил, возможно ли его возвращение в «Спартак».

– Есть ли желание вернуться в «Спартак»?

– Хочу приносить пользу «Крыльям», а дальше не хочу загадывать. Посмотрим, что будет зимой, какие события произойдут в «Спартаке». Если ничего не случится зимой, летом будем разговаривать со «Спартаком».

– Под событиями вы имеете в виду смену тренера?

– Нет, желание «Спартака».

– Дверь в «Спартак» для вас не закрыта?

– Нет, раз в аренду отдали, значит, должен вернуться хотя бы на один день, вещи забрать.