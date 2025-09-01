Чернов: «Я должен вернуться в «Спартак» хотя бы на один день»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов ответил, возможно ли его возвращение в «Спартак».
– Есть ли желание вернуться в «Спартак»?
– Хочу приносить пользу «Крыльям», а дальше не хочу загадывать. Посмотрим, что будет зимой, какие события произойдут в «Спартаке». Если ничего не случится зимой, летом будем разговаривать со «Спартаком».
– Под событиями вы имеете в виду смену тренера?
– Нет, желание «Спартака».
– Дверь в «Спартак» для вас не закрыта?
– Нет, раз в аренду отдали, значит, должен вернуться хотя бы на один день, вещи забрать.
- Чернов сейчас в бесплатной аренде.
- В 2026 году он станет свободным агентом.
- «Спартак» и «Крылья» платят футболисту зарплату пополам.
Источник: «РБ Спорт»