Кордобу удалили в матче ЦСКА – «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был удален с поля на 56-й минуте гостевого матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

Он получил прямую красную карточку в эпизоде борьбы с защитником красно-синих Мойзесом.

Главный судья Рафаэль Шафеев счел, что колумбиец допустил грубое нарушение правил и удалил форварда «Краснодара» с поля.

Недовольный Кордоба, уходя в раздевалку, выражал возмущение на поле и в подтрибунном помещении. Также он просил арбитра посмотреть эпизод на повторе, но Шафеев этого не сделал.

По итогам развязавшейся стычки на поле предупреждения получили главные тренеры команды Фабио Челестини и Мурад Мусаев, а также игроки ЦСКА и «Краснодара» Матвей Кисляк и Дуглас Аугусто.