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Кордобу удалили в матче ЦСКА – «Краснодар»

31 августа 2025, 19:35
11

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был удален с поля на 56-й минуте гостевого матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

Он получил прямую красную карточку в эпизоде борьбы с защитником красно-синих Мойзесом.

Главный судья Рафаэль Шафеев счел, что колумбиец допустил грубое нарушение правил и удалил форварда «Краснодара» с поля.

Недовольный Кордоба, уходя в раздевалку, выражал возмущение на поле и в подтрибунном помещении. Также он просил арбитра посмотреть эпизод на повторе, но Шафеев этого не сделал.

По итогам развязавшейся стычки на поле предупреждения получили главные тренеры команды Фабио Челестини и Мурад Мусаев, а также игроки ЦСКА и «Краснодара» Матвей Кисляк и Дуглас Аугусто.

  • Матч продолжается, счет 1:1.
  • В первом тайме Кордоба впервые за карьеру забил Акинфееву в РПЛ.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
Комментарии (11)
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evgevg13
1756658809
Интересно, сколько кони занесли судьишке перед матчем? Откровенно, в наглую судит в одну сторону.
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andr2112
1756659987
Судья не разобрался иповелся на умение Мойзеса рисовать)
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bset
1756660152
Я не понял, где там удаление
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crf57
1756660299
КОРДОБА и ЧЕРНИКОВ - два краснодарских костолома,которых надо вообще выгнать из футбола!
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Жека 1988
1756660719
А за симуляцию Провокатору чего же жёлтую не дали. Обоим по карточке жёлтой, и в расход, раз уж ты брутал такой с яйцами, предъяви за такую игру, а не валяйся как ребенок от касания фантома
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Чилим.
1756662487
Даже болелы коней признают, что не было красной. Гнать взашей такого судилу. А crf57 и Боцману59rus посоветую смотреть матч, о котором оставляете комменты, чтобы не выглядеть так нелепо...
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polt
1756664960
Судью на мыло! Чем дальше, тем судейский беспредел становится уже не вмоготу.
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