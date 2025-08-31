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  • Два саудовских клуба ведут переговоры по зенитовцу Жерсону

Два саудовских клуба ведут переговоры по зенитовцу Жерсону

31 августа 2025, 15:48
10

Полузащитник «Зенита» Жерсон вскоре может покинуть клуб.

Переговоры по игроку начал «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Саудовцы определили Жерсона как ключевую цель на остаток трансферного окна.

Также остается интерес к Жерсону со стороны саудовского «Аль-Насра». Клуб Криштиану Роналду тоже вступил в переговоры.

  • Сообщалось, что бразилец чувствует себя изолированным и он хочет покинуть «Зенит».
  • 28-летний футболист якобы сожалеет, что согласился на трансфер в РПЛ, и хочет вернуться на родину.
  • В июле Жерсон перешел из «Фламенго» в «Зенит» за 25 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Иттихад Жерсон
Комментарии (10)
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Slavan52
1756644870
Стольник и он ваш
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ScarlettOgusania
1756646796
в пед.робурге бананы закончились, скучно без бананов жерсоньетке...) сдадут ли этот "багаж" Медведева с прибылью или как всегда, медиа газпрёма ценник в СА в 50 лямов загнёт..?) а на деле - уйдут в минус...
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rash1959
1756649244
один клуб говорит: ты бери, а другой отвечает -нет, ты бери. Такова борьба саудовских мальчиков.
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andr45
1756650214
Ничего не понимаю( «Официальное предложение в «Зенит» ни от какого клуба из Саудовской Аравии пока не поступало» БОМБАРДИР
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