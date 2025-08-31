Два саудовских клуба ведут переговоры по зенитовцу Жерсону

Полузащитник «Зенита» Жерсон вскоре может покинуть клуб.
Переговоры по игроку начал «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Саудовцы определили Жерсона как ключевую цель на остаток трансферного окна.
Также остается интерес к Жерсону со стороны саудовского «Аль-Насра». Клуб Криштиану Роналду тоже вступил в переговоры.
- Сообщалось, что бразилец чувствует себя изолированным и он хочет покинуть «Зенит».
- 28-летний футболист якобы сожалеет, что согласился на трансфер в РПЛ, и хочет вернуться на родину.
- В июле Жерсон перешел из «Фламенго» в «Зенит» за 25 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо