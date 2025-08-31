Два саудовских клуба ведут переговоры по зенитовцу Жерсону

Полузащитник «Зенита» Жерсон вскоре может покинуть клуб.

Переговоры по игроку начал «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Саудовцы определили Жерсона как ключевую цель на остаток трансферного окна.

Также остается интерес к Жерсону со стороны саудовского «Аль-Насра». Клуб Криштиану Роналду тоже вступил в переговоры.