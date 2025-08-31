Станкович высказался об отсутствии голов у Ливая

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал отсутствие голов у Ливая Гарсии.
– Чего по-прежнему не хватает Ливаю Гарсии, чтобы начать забивать?
– Сразу скажу, что не хочу, чтобы мой ответ звучал как оправдание. Это реальность как она есть. Если мы вспомним летние сборы, Ливай не был с нами – играл за сборную. Потом было одно повреждение, затем – второе. Все это влияет на игру.
Это футболист с огромным желанием, он горит, он хочет. Порой даже приходится останавливать его порывы. На мой взгляд, он набрал форму и меня подкупает его желание. Он важный и хороший игрок, который принесет нам много пользы. Ему нужна стабильность в плане игрового времени и тренировочного процесса.
- У 27-летнего Ливая в сезоне РПЛ 5 матчей без голов.
- Гарсия куплен зимой за 18,7 миллиона евро.
- «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место.
Источник: «Спорт-Экспресс»