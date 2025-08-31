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Станкович высказался об отсутствии голов у Ливая

31 августа 2025, 12:03
9

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал отсутствие голов у Ливая Гарсии.

– Чего по-прежнему не хватает Ливаю Гарсии, чтобы начать забивать?

– Сразу скажу, что не хочу, чтобы мой ответ звучал как оправдание. Это реальность как она есть. Если мы вспомним летние сборы, Ливай не был с нами – играл за сборную. Потом было одно повреждение, затем – второе. Все это влияет на игру.

Это футболист с огромным желанием, он горит, он хочет. Порой даже приходится останавливать его порывы. На мой взгляд, он набрал форму и меня подкупает его желание. Он важный и хороший игрок, который принесет нам много пользы. Ему нужна стабильность в плане игрового времени и тренировочного процесса.

  • У 27-летнего Ливая в сезоне РПЛ 5 матчей без голов.
  • Гарсия куплен зимой за 18,7 миллиона евро.
  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Гарсия Ливай Станкович Деян
Комментарии (9)
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алдан2014
1756633828
А почему не сказать очевидное: привезли не пойми кого. Сомневаюсь,что этот чел вообще заиграет. Футболист ,он или умеет хоть ,что то или только бегает и делает вид ,что пытается. Сколько такого неликвида было в Спартаке! В поминать слишком долго
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...короче
1756642377
..."Я вот, сам не пойму! По замашкам он, вроде, фраер... Но не фраер, это точно!"(с)...
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DVOK68
1756652324
КАК он в Греции играл?То по мячу не той "гранью"бутсы попадёт,то выше,то во вратаря...( Всё меньше и меньше времени остаётся у него.
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alefreddy
1756759787
должен по голу за каждый лям забивать
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