Станкович высказался об отсутствии голов у Ливая

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал отсутствие голов у Ливая Гарсии.

– Чего по-прежнему не хватает Ливаю Гарсии, чтобы начать забивать?

– Сразу скажу, что не хочу, чтобы мой ответ звучал как оправдание. Это реальность как она есть. Если мы вспомним летние сборы, Ливай не был с нами – играл за сборную. Потом было одно повреждение, затем – второе. Все это влияет на игру.

Это футболист с огромным желанием, он горит, он хочет. Порой даже приходится останавливать его порывы. На мой взгляд, он набрал форму и меня подкупает его желание. Он важный и хороший игрок, который принесет нам много пользы. Ему нужна стабильность в плане игрового времени и тренировочного процесса.