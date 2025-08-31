Зырянов прокомментировал назначение на пост руководителя «Зенита»

Константин Зырянов прокомментировал назначение на пост председателя правления «Зенита».
- Экс-игрок команды заменил Александра Медведева.
- При нем «Зенит» выиграл 6 чемпионств.
- Зырянов в последнее время работал в системе «Зенита».
– Можно ли считать ваше назначение еще одним примером того, что легенды клуба работают в клубе на важных позициях?
– То, что легенды остаются в «Зените» и работают в клубе, очень хороший момент. И не менее важно то, что на самых разных должностях. Примеров тому действительно много: Бирюков, Семак, Тимощук, Анюков в главной команде, Давыдов, Аршавин, Радимов в академии.
– Как вы восприняли это назначение?
– С волнением. Но это волнение было приятным.
– Какие задачи стоят перед вами в первую очередь?
– Цели были озвучены – вернуть «Зенит» на вершину. Это приоритетная задача.
Источник: «Матч ТВ»