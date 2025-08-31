Зырянов прокомментировал назначение на пост руководителя «Зенита»

Константин Зырянов прокомментировал назначение на пост председателя правления «Зенита».

Экс-игрок команды заменил Александра Медведева.

При нем «Зенит» выиграл 6 чемпионств.

Зырянов в последнее время работал в системе «Зенита».

– Можно ли считать ваше назначение еще одним примером того, что легенды клуба работают в клубе на важных позициях?

– То, что легенды остаются в «Зените» и работают в клубе, очень хороший момент. И не менее важно то, что на самых разных должностях. Примеров тому действительно много: Бирюков, Семак, Тимощук, Анюков в главной команде, Давыдов, Аршавин, Радимов в академии.

– Как вы восприняли это назначение?

– С волнением. Но это волнение было приятным.

– Какие задачи стоят перед вами в первую очередь?

– Цели были озвучены – вернуть «Зенит» на вершину. Это приоритетная задача.