Мостовой оценил пенальти, благодаря которому «Спартак» победил «Сочи»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал решающий гол «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

Москвичи забили решающий гол с пенальти на 90+7 минуте.

Дубль у «Спартака» с пенальти оформил Эсекьель Барко.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

«Ужасно, что сделал защитник «Сочи» в конце матча. Мяч летит далеко, а он держит Заболотного. Зачем? Я бы к нему подошeл и спросил: «Зачем ты его держал? Ты мог бы просто стоять рядом с ним». Зачем ты его хватаешь? Это же не борьба, а футбол!

Это просто ужас! Раньше таким образом защитники специально сдавали игры, хватая нападающего. Ясно, что он этого не делал, но это произошло от того, что он просто не умеет», – сказал Мостовой.