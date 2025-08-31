Мостовой оценил пенальти, благодаря которому «Спартак» победил «Сочи»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал решающий гол «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).
- Москвичи забили решающий гол с пенальти на 90+7 минуте.
- Дубль у «Спартака» с пенальти оформил Эсекьель Барко.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
«Ужасно, что сделал защитник «Сочи» в конце матча. Мяч летит далеко, а он держит Заболотного. Зачем? Я бы к нему подошeл и спросил: «Зачем ты его держал? Ты мог бы просто стоять рядом с ним». Зачем ты его хватаешь? Это же не борьба, а футбол!
Это просто ужас! Раньше таким образом защитники специально сдавали игры, хватая нападающего. Ясно, что он этого не делал, но это произошло от того, что он просто не умеет», – сказал Мостовой.
Источник: «Чемпионат»