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Генич оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»

31 августа 2025, 16:52
10

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался по пенальти в матче 7-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (2:1).

  • Москвичи вырвали победу благодаря пенальти на 90+7 минуте.
  • Дубль с пенальти оформил Эсекьель Барко.
  • В поле судил петербуржец Иван Абросимов.

«Первый пенальти да, был легковесный. Эсекьель Барко дорисовал. Судья так увидел. Контакт в ногах был.

Второй пенальти. Антон Заболотный дорисовывал. Мы такое видели неоднократно.

Я бы не хотел видеть такие пенальти в свои ворота. В чужие ворота – полностью устраивают», – сказал Генич.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Генич Константин
Комментарии (10)
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NewLife
1756651369
Генич - это кто ?
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Иван Петров 1986
1756653528
Вот и вся сущность этого недокомментатара. Своя рубашка все-таки ближе к телу.
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subbotaspartak
1756654868
Тут то в чужие...
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ivany4
1756658939
Генич хромая утка. Причем на обе ноги!))
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andrei-sarap-yandex
1756662201
опять тащат СПАРТАК самый поганый и богатый клуб РОССИИ...
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Томик
1756663047
Мало того, что комментировал блевотно в одну сторону, так ещё и высказывется оно. Тьфу! Насобирали на матче готовых озвучивать что угодно, только скажите что надо. Когда вы уже все ипотеки выплатите?
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Томик
1756663154
Константин, когда вы там на Матче уже все ипотеки выплатите?
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alefreddy
1756666595
болотные пенальти комментируй а здесь не надо
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