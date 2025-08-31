Генич оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался по пенальти в матче 7-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (2:1).

Москвичи вырвали победу благодаря пенальти на 90+7 минуте.

Дубль с пенальти оформил Эсекьель Барко.

В поле судил петербуржец Иван Абросимов.

«Первый пенальти да, был легковесный. Эсекьель Барко дорисовал. Судья так увидел. Контакт в ногах был.

Второй пенальти. Антон Заболотный дорисовывал. Мы такое видели неоднократно.

Я бы не хотел видеть такие пенальти в свои ворота. В чужие ворота – полностью устраивают», – сказал Генич.