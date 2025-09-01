Червиченко: «Судьи опять начинают тащить «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что арбитры РПЛ ошибаются в пользу московской команды
«Спартаку» очень нужно было победить [»Сочи»]. Как по мне, оба пенальти были притянуты за уши, так еще и красную отменили Умярову.
Я четко видел, что вначале у Наиля нога идет низко, а после он специально поднимает ее на 30–40 сантиметров выше, чтобы нанести удар сопернику шипами.
Это же чистая красная карточка. Судьи опять начинают тащить «Спартак», – сказал Червиченко.
- «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 2:1.
- Оба пенальти в ворота южан реализовал Эсекьель Барко, в том числе на 97-й минуте.
- Матч судил Иван Абросимов.
Источник: «Матч ТВ»