Червиченко: «Судьи опять начинают тащить «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что арбитры РПЛ ошибаются в пользу московской команды

«Спартаку» очень нужно было победить [»Сочи»]. Как по мне, оба пенальти были притянуты за уши, так еще и красную отменили Умярову.

Я четко видел, что вначале у Наиля нога идет низко, а после он специально поднимает ее на 30–40 сантиметров выше, чтобы нанести удар сопернику шипами.

Это же чистая красная карточка. Судьи опять начинают тащить «Спартак», – сказал Червиченко.