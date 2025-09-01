Введите ваш ник на сайте
Червиченко: «Судьи опять начинают тащить «Спартак»

1 сентября, 17:17
24

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что арбитры РПЛ ошибаются в пользу московской команды

«Спартаку» очень нужно было победить [»Сочи»]. Как по мне, оба пенальти были притянуты за уши, так еще и красную отменили Умярову.

Я четко видел, что вначале у Наиля нога идет низко, а после он специально поднимает ее на 30–40 сантиметров выше, чтобы нанести удар сопернику шипами.

Это же чистая красная карточка. Судьи опять начинают тащить «Спартак», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 2:1.
  • Оба пенальти в ворота южан реализовал Эсекьель Барко, в том числе на 97-й минуте.
  • Матч судил Иван Абросимов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Червиченко Андрей Абросимов Иван
Интерес
1756740364
Ну уж не настолько-"тридцать-сорок сантиметров",но что в последний момент стопу выпрямил,приподняв сантиметров на пять-да.
Ответить
Жека 1988
1756742657
Ой дятел
Ответить
zigbert
1756743381
Во первых Умяров сыграл в мяч,во вторых начал поджимать ноги. Большой величины продавливания не было.
Ответить
FCSpartakM
1756745209
абсолютно все офигели от КК Умярову и только червь там что-то увидел
Ответить
k611
1756747133
С линейкой ходил, замерял что ли. Несет всякую пургу. Этот момент ВАР смотрел с разных камер.
Ответить
slavа0508
1756747436
Ну и гнилой же Червячёнок ...одни помои изрыгает ....
Ответить
Айболид
1756748776
Ай-я-яй-я-яй-я-яй !
Ответить
Krics
1756749099
Ростов, у Вас такое чмо живёт? Парни не верю,много знакомых или в семье не без уродов?ихмо.
Ответить
Burtaze
1756750628
Все всё видели и всем всё понятно.. Сочи красавчики..
Ответить
O-kolesov
1756754404
Шо, опять?
Ответить
