«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о возможном уходе Педро.
– Предложение [от «Аль-Иттихада»] получили, но сумма [35 млн евро] неверна.
– Принял ли «Зенит» предложение «Аль-Иттихада» по Педро?
– Если б принял, то на всех заборах уже было бы написано.
– Когда «Зенит» примет решение насчет трансфера Педро?
– Не суйте нос, куда не надо, и будет целым он в отраду.
- Педро в «Зените» с февраля 2024 года.
- Его статистика: 62 матча, 8 голов, 9 ассистов.
- Рыночная стоимость бразильца – 10 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»