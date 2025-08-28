Введите ваш ник на сайте
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро

Сегодня, 20:55
17

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о возможном уходе Педро.

– Предложение [от «Аль-Иттихада»] получили, но сумма [35 млн евро] неверна.

– Принял ли «Зенит» предложение «Аль-Иттихада» по Педро?

– Если б принял, то на всех заборах уже было бы написано.

– Когда «Зенит» примет решение насчет трансфера Педро?

– Не суйте нос, куда не надо, и будет целым он в отраду.

  • Педро в «Зените» с февраля 2024 года.
  • Его статистика: 62 матча, 8 голов, 9 ассистов.
  • Рыночная стоимость бразильца – 10 млн евро.

Еще по теме:
«Зенит» назвал цену на Педро 13
В «Зените» подтвердили получение 35-миллионного предложения по бразильскому вингеру 1
Вингер «Зенита» согласился перейти в саудовский «Аль-Иттихад» 8
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Иттихад Педро Медведев Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
向英雄致敬
1756404452
Не суйте нос--так ответил Медведев журналистам. СМИ в демократических странах называют четвертой властью.После -первой, второй и третьей властями которыми соответственно являются , законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. Ну это в демократических странах.Это не про Россию.
Ответить
Томик
1756406814
Ему спортивный журналист задает вопрос об игроке клуба, а он говорит "не суйте нос куда не надо..." Странный человек. Его же не про любимые духи жены спросили, а он не смог вспомнить.
Ответить
Burtaze
1756407557
Медведев не виноватый...., Что немножко хамоватый
Ответить
nik55
1756407641
как еще могут ответить из помойки
Ответить
slavа0508
1756407647
Хамло ...
Ответить
