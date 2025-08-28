«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о возможном уходе Педро.

– Предложение [от «Аль-Иттихада»] получили, но сумма [35 млн евро] неверна.

– Принял ли «Зенит» предложение «Аль-Иттихада» по Педро?

– Если б принял, то на всех заборах уже было бы написано.

– Когда «Зенит» примет решение насчет трансфера Педро?

– Не суйте нос, куда не надо, и будет целым он в отраду.