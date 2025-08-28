Аршавин сказал, кто перевернул ход матча «Балтика» – ЦСКА

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что ход игры FONBET Кубка России «Балтика» – ЦСКА (0:2) изменил полузащитник гостей Матвей Кисляк.

«В целом получилась равная игра. Если бы не вышел Кисляк… Он за три‑пять минут нарисовал этот пенальти, который был, на мой взгляд. А затем ЦСКА на эконом режиме одержал победу», – сказал Аршавин.