Аршавин сказал, кто перевернул ход матча «Балтика» – ЦСКА

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что ход игры FONBET Кубка России «Балтика» – ЦСКА (0:2) изменил полузащитник гостей Матвей Кисляк.
«В целом получилась равная игра. Если бы не вышел Кисляк… Он за три‑пять минут нарисовал этот пенальти, который был, на мой взгляд. А затем ЦСКА на эконом режиме одержал победу», – сказал Аршавин.
- Кисляк вышел на поле на 72‑й минуте, заменив Матеуса Алвеса. После нарушения на российском хавбеке был назначен пенальти в ворота «Балтики», который реализовал Иван Обляков на 78-й минуте.
- ЦСКА набрал 7 очков и занимает 1-е место в группе D Пути РПЛ. «Балтика» с 0 очков идет 4-й.
Источник: «Матч ТВ»