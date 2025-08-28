Введите ваш ник на сайте
Аршавин сказал, кто перевернул ход матча «Балтика» – ЦСКА

Сегодня, 09:09
2

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что ход игры FONBET Кубка России «Балтика» – ЦСКА (0:2) изменил полузащитник гостей Матвей Кисляк.

«В целом получилась равная игра. Если бы не вышел Кисляк… Он за три‑пять минут нарисовал этот пенальти, который был, на мой взгляд. А затем ЦСКА на эконом режиме одержал победу», – сказал Аршавин.

  • Кисляк вышел на поле на 72‑й минуте, заменив Матеуса Алвеса. После нарушения на российском хавбеке был назначен пенальти в ворота «Балтики», который реализовал Иван Обляков на 78-й минуте.
  • ЦСКА набрал 7 очков и занимает 1-е место в группе D Пути РПЛ. «Балтика» с 0 очков идет 4-й.

Еще по теме:
Аршавин – об одном из клубов РПЛ: «Это просто набранные игроки»
Экс-судья ФИФА оценил проблему легковесных пенальти в РПЛ, поднятую Аршавиным 1
Реакция Аршавина на слова Дзюбы в адрес руководства «Акрона» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Балтика Аршавин Андрей Кисляк Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1756362492
А по-моему, вклад Облякова побольше, даже если не считать голы. """"""""""""
Ответить
САДЫЧОК
1756367483
Позорище!Не было пенальти н6 первого, не второго. Цска сильная команда и не нуждается в этих левых пенальти.Судью и VAR под суд!
Ответить
