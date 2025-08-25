Экс-сотрудники «Химок» обратились в Госдуму из-за долгов по зарплате

В Государственную Думу РФ пришло обращение от сотрудников «Химок», работавших в клубе в сезоне-2024/25.

Они просят помощи у депутатов в связи с отсутствием реакции РФС и РПЛ на ситуацию с долгами по зарплате.

Ранее экс-сотрудники «Химок» написали открытое письмо на имя министра спорта РФ Михаила Дегтярева, президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Александра Алаева.