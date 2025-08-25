Экс-сотрудники «Химок» обратились в Госдуму из-за долгов по зарплате

В Государственную Думу РФ пришло обращение от сотрудников «Химок», работавших в клубе в сезоне-2024/25.
Они просят помощи у депутатов в связи с отсутствием реакции РФС и РПЛ на ситуацию с долгами по зарплате.
Ранее экс-сотрудники «Химок» написали открытое письмо на имя министра спорта РФ Михаила Дегтярева, президента РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Александра Алаева.
- «Химки» существовали с 1997 года.
- В прошлом сезоне РПЛ подмосковная команда финишировала на 12-м месте.
- Главным инвестором клуба считался Туфан Садыгов.
- Бизнесмен дал понять, что не имеет отношения к непогашенным долгам.
Источник: «РБ Спорт»