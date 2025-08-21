Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности

Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста прилетит в Москву позже, чем ожидалось.
Его приезд для завершения трансфера в «Спартак» задерживается из-за турецкого клуба.
«Галатасарай» до сих пор занимается оформлением документов.
Планировалось, что колумбиец будет в России в четверг. Теперь его ждут в пятницу.
- Сообщалось, что сумма сделки составит 6,5+2 миллиона евро.
- 26-летний Куэста в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай», за стамбульцев он провел 9 матчей.
- В «Спартаке» игроку будут платить 1,9 миллиона евро в год.
- Фанаты «Галатасарая» радуются, что клуб избавился от Куэсты.
Источник: Metaratings