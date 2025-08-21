Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности

Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста прилетит в Москву позже, чем ожидалось.

Его приезд для завершения трансфера в «Спартак» задерживается из-за турецкого клуба.

«Галатасарай» до сих пор занимается оформлением документов.

Планировалось, что колумбиец будет в России в четверг. Теперь его ждут в пятницу.