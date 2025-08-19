Фанаты «Галатасарая» радуются, что клуб избавился от новичка «Спартака» Куэсты

Защитник «Галатасарая» Карлос Куэста на днях подпишет контракт со «Спартаком».
Стамбульские фанаты радуются уходу игрока. Они называют Куэсту одним из худших трансферов «Галатасарая» за последние годы.
Некоторые болельщики «Галатасарая» специально блефовали в соцсетях, нахваливая Куэсту, чтобы тем самым поспособствовать уходу Карлоса в «Спартак».
- Сегодня вечером Куэста вылетает в Москву.
- 26-летний Куэста в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
- Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»