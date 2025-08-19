Введите ваш ник на сайте
  Фанаты «Галатасарая» радуются, что клуб избавился от новичка «Спартака» Куэсты

Фанаты «Галатасарая» радуются, что клуб избавился от новичка «Спартака» Куэсты

19 августа, 19:14
23

Защитник «Галатасарая» Карлос Куэста на днях подпишет контракт со «Спартаком».

Стамбульские фанаты радуются уходу игрока. Они называют Куэсту одним из худших трансферов «Галатасарая» за последние годы.

Некоторые болельщики «Галатасарая» специально блефовали в соцсетях, нахваливая Куэсту, чтобы тем самым поспособствовать уходу Карлоса в «Спартак».

  • Сегодня вечером Куэста вылетает в Москву.
  • 26-летний Куэста в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
  • Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Спартак Куэста Карлос
Интерес
1755620836
В жизни это ничего не значит.Особенно в Помидории.Мы всегда должны помнить последующие деяния одного "тренеришки".
Ответить
Burtaze
1755621158
сарай он и есть сарай, чего они шарят в футболе, это он у них там баклуши бил.. у нас будет играть не хуже Франко Барези..
Ответить
Дубина
1755621604
Это газзпром эту статью закинул суда!!))))
Ответить
alefreddy
1755623009
неужели опять неликвид
Ответить
АК 68
1755623495
Интересно, какие фанаты, сколько их, там что опрос проводили среди них? У нас, как обычно пара человек что-то ляпнули против и уже всё - ФАНАТЫ сказали.
Ответить
Everest13
1755624879
Ну давайте порадуемся за фанатов Галатасарая)))), ребятам из лукойла не в новинку такие покупки, там знают кого брать , кого убирать....
Ответить
Cleaner
1755626155
Спартак набирает состав ДЛЯ ПЕРДИВА!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
ivany4
1755633774
Видимо фанаты Галатасарая такие же знатоки футбола, как любители голубого льва в России.)) Они то же кричали что Мангаш не игрок. А перешел в Спортинг и во второй игре сделал дубль! Вывод, всяк игрок нуждается в "своей" команде.
Ответить
алдан2014
1755657938
Надеюсь,что руководство отдает себе отчёт,кого везут
Ответить
САДЫЧОК
1755675694
Судя по нарезкам этот Куэста цепкий, хорош в отборе-но абсолютно не может отдать точный пас и начать атаку!Для Шинника норм, но не для Спартака!
Ответить
