Фанаты «Галатасарая» радуются, что клуб избавился от новичка «Спартака» Куэсты

Защитник «Галатасарая» Карлос Куэста на днях подпишет контракт со «Спартаком».

Стамбульские фанаты радуются уходу игрока. Они называют Куэсту одним из худших трансферов «Галатасарая» за последние годы.

Некоторые болельщики «Галатасарая» специально блефовали в соцсетях, нахваливая Куэсту, чтобы тем самым поспособствовать уходу Карлоса в «Спартак».