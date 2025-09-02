Куэста после срыва трансфера в «Спартак» нашел новый клуб

«Васко да Гама» взял в аренду у «Галатасарая» защитника Карлоса Куэсту.
Стамбульцы сообщили, что за аренду игрока до конца года турецкий клуб выплатит 750 тысяч евро. Аренда может быть продлена еще на год за 2,25 миллиона евро. Поссле «Васко да Гама» может выкупить Куэсту за 5,75 миллиона евро.
Колумбиец в августе мог перейти в «Спартак». У руководства московского клуба вызвали сомнения результаты медицинского обследования Куэсты.
- Сумма трансфера игрока для красно-белых должна была составить 6,5+2 миллиона евро. По данным журналиста Ивана Карпова, тогда Куэсте в «Спартаке» согласовали зарплату в размере 1,9 миллиона евро за сезон и контракт до лета 2028 года.
- 26-летний игрок сборной Колумбии в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
Источник: официальный сайт «Васко да Гама»