Куэста после срыва трансфера в «Спартак» нашел новый клуб

«Васко да Гама» взял в аренду у «Галатасарая» защитника Карлоса Куэсту.

Стамбульцы сообщили, что за аренду игрока до конца года турецкий клуб выплатит 750 тысяч евро. Аренда может быть продлена еще на год за 2,25 миллиона евро. Поссле «Васко да Гама» может выкупить Куэсту за 5,75 миллиона евро.

Колумбиец в августе мог перейти в «Спартак». У руководства московского клуба вызвали сомнения результаты медицинского обследования Куэсты.