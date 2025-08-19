Детали согласованного трансфера защитника Куэсты в «Спартак»

«Спартак» договорился с «Галатасараем» о покупке защитника Карлоса Куэсты.
Сделка согласована. Фиксированная стоимость трансфера – 6,5 миллиона евро + 2 миллиона бонусы, зарплата – 1,9 миллиона евро в год.
Сегодня вечером Куэста вылетает в Москву.
- 26-летний Куэста в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
- Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Турецкие болельщики дают отрицательные отзывы по игре Куэсты.
Источник: телеграм-канал Максима Никитина