Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о возможном усилении состава.

Петербуржцы набрали 6 очков в 5 турах РПЛ.

У них 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.

«Зенит» идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.

«На сегодняшний день у нас заявка заполнена по легионерам, поэтому нет [не планируем приобретать новых иностранцев]. Если только кто-то уйдет, и на его место кто-то придет.

Новые подписания до завершения трансферного окна? Посмотрим. Процесс работы на трансферном рынке безостановочный.

В любой момент могут быть какие-то изменения, но они будут, конечно, небольшие. Один-два игрока в лучшем случае, наверное», – сказал Семак.