Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о возможном усилении состава.
- Петербуржцы набрали 6 очков в 5 турах РПЛ.
- У них 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
- «Зенит» идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.
«На сегодняшний день у нас заявка заполнена по легионерам, поэтому нет [не планируем приобретать новых иностранцев]. Если только кто-то уйдет, и на его место кто-то придет.
Новые подписания до завершения трансферного окна? Посмотрим. Процесс работы на трансферном рынке безостановочный.
В любой момент могут быть какие-то изменения, но они будут, конечно, небольшие. Один-два игрока в лучшем случае, наверное», – сказал Семак.
- «Зенит» уже купил флангового защитника Романа Вегу и хавбека Жерсона.
- Клуб потратил на двух игроков 32,7 млн евро.
- Трансферное окно в РПЛ закроется 11 сентября.
Источник: «Р-Спорт»