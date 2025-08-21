Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о турнирном положении своей команды в чемпионате России.

Петербуржцы набрали 6 очков в 5 турах РПЛ.

У них 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.

«Зенит» идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.

– Давит ли на команду место в таблице?

– Сложный вопрос. Думаю, мы должны заниматься своим делом. Будет игра – очки придут.

Конечно, это не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию – работать, трудиться и набирать очки.