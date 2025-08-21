Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление об отношениях Сафонова и Забарного

Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление об отношениях Сафонова и Забарного

Вчера, 15:50
6

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал информацию о конфликте между Матвеем Сафоновым и Ильей Забарным.

  • Российский вратарь начал 2-й сезон в клубе.
  • Украинский защитник перешел этим летом из «Борнмута».
  • Жена Забарного писала в соцсетях враждебные посты в отношении россиян.

«Сафонов и Забарный вне политической полемики. Спорт и футбол в частности – это лучший способ объединить людей.

Спорт и люди – вне политических вопросов или экономических интересов политиков», – сказал Энрике.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья Энрике Луис
Комментарии (6)
СильныйМозг
1755781843
Он сказал, что тема б.а.н.днрвцев, уже в мусорном ведре.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1755788176
сказал, как отрезал) ну-ну.. посмотрим, посмотрим (с)
Ответить
Интерес
1755788837
Если было так,то мы бы сейчас играли во всех европейских турнирах,говорун.
Ответить
Серый212918
1755790294
В миротворец уже внесли?
Ответить
