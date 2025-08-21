Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление об отношениях Сафонова и Забарного

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал информацию о конфликте между Матвеем Сафоновым и Ильей Забарным.
- Российский вратарь начал 2-й сезон в клубе.
- Украинский защитник перешел этим летом из «Борнмута».
- Жена Забарного писала в соцсетях враждебные посты в отношении россиян.
«Сафонов и Забарный вне политической полемики. Спорт и футбол в частности – это лучший способ объединить людей.
Спорт и люди – вне политических вопросов или экономических интересов политиков», – сказал Энрике.
Источник: RMC Sport