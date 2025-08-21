Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление об отношениях Сафонова и Забарного

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал информацию о конфликте между Матвеем Сафоновым и Ильей Забарным.

Российский вратарь начал 2-й сезон в клубе.

Украинский защитник перешел этим летом из «Борнмута».

Жена Забарного писала в соцсетях враждебные посты в отношении россиян.

«Сафонов и Забарный вне политической полемики. Спорт и футбол в частности – это лучший способ объединить людей.

Спорт и люди – вне политических вопросов или экономических интересов политиков», – сказал Энрике.