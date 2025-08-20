Бубнов назвал российского тренера сильнее Карпина и Слуцкого

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил ситуацию в «Рубине».
«Им нужен классный плеймекер в середину поля. Центральных защитников у них хватает. С ЦСКА был несчастный случай (1:5).
Если «Рубин» проигрывает, то Рашид Рахимов делает такие замены, которые усиливают игру. У них нет больших проблем. Рахимов как тренер сильнее Карпина и Слуцкого.
Денег у Татарстана полно. Республика всегда найдет деньги. Рахимов может один работать за селекционеров. Мирлинда Даку он нашел. В этом году они в состоянии бороться за тройку», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Рахимов в «Рубине» с 2023 года.
- Он вернул команду в РПЛ.
- Сейчас «Рубин» идет в РПЛ 4-м.
Источник: «Бомбардир»