Бубнов назвал российского тренера сильнее Карпина и Слуцкого

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил ситуацию в «Рубине».

«Им нужен классный плеймекер в середину поля. Центральных защитников у них хватает. С ЦСКА был несчастный случай (1:5).

Если «Рубин» проигрывает, то Рашид Рахимов делает такие замены, которые усиливают игру. У них нет больших проблем. Рахимов как тренер сильнее Карпина и Слуцкого.

Денег у Татарстана полно. Республика всегда найдет деньги. Рахимов может один работать за селекционеров. Мирлинда Даку он нашел. В этом году они в состоянии бороться за тройку», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».