Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов назвал российского тренера сильнее Карпина и Слуцкого

Бубнов назвал российского тренера сильнее Карпина и Слуцкого

20 августа, 12:03
9

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил ситуацию в «Рубине».

«Им нужен классный плеймекер в середину поля. Центральных защитников у них хватает. С ЦСКА был несчастный случай (1:5).

Если «Рубин» проигрывает, то Рашид Рахимов делает такие замены, которые усиливают игру. У них нет больших проблем. Рахимов как тренер сильнее Карпина и Слуцкого.

Денег у Татарстана полно. Республика всегда найдет деньги. Рахимов может один работать за селекционеров. Мирлинда Даку он нашел. В этом году они в состоянии бороться за тройку», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Рахимов в «Рубине» с 2023 года.
  • Он вернул команду в РПЛ.
  • Сейчас «Рубин» идет в РПЛ 4-м.

Еще по теме:
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет» 10
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные» 3
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак» 6
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Динамо Шанхай Шэньхуа Рубин Слуцкий Леонид Рахимов Рашид Карпин Валерий Бубнов Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Этот чумный мир
1755682956
невменяемый бухарик
Ответить
Cleaner
1755690179
Бубнов, я бы УДИВИЛСЯ, если бы ты назвал мне тренера ХУЖЕ, чем Валерий Карпин! Но таких, наверное, НЕТ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
andr45
1755693978
СПРАВОЧНО: Стоимость игроков «Рубина» на июнь 2025 года по оценке портала Transfermarkt составляет 35 млн евро. Соответственно состав «Динамо» оценивается в 107 млн.евро) Показатели «Рубина» - 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Забито 8 мячей, пропущено 8) У «Динамо» - 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения. Забито 4, пропущено 6 мячей Комментарии думаю излишни)
Ответить
Vitaga
1755705132
Бубнов всё более становится городским сумасшедшим. несет такую ересь. и насчет денег Татарстана тоже. после того как Таиф забрал Сибур денег осталось мало. и Ак Барс и Рубин очень обеднели. нефтяные деньги ушли в Москву и Тюмень. а Хинштейн не хочет тратить бабло на спорт в больших обьемах.
Ответить
Xesus
1755750472
Я не знаю футболиста с фамилией Плеймейкер
Ответить
Qachkai
1755762347
Насчёт Карпина согласен, но до Слуцкого ему далеко. Пусть хоть маленький кубок выиграет для начала.
Ответить
neim
1755784313
Если Рахимова не будут дёргать и дадут поработать, думаю Рубин через год-два может реально московских грандов подвинуть.
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 